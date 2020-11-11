Вибух пролунав під час церемонії за участі дипломатів ЄС: є постраждалі – фото
У Саудівській Аравії 11 листопада стався вибух під час церемонії, присвяченої 102 річниці від завершення Першої світової війни. Відомо про щонайменше 4 постраждалих.
Деталі інциденту
Церемонія відбувалася на немусульманському цвинтарі у Джидді. Про це повідомляє "Аль-Джазіра".
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Гостями церемонії стали дипломати з країн Євросоюзу. У МЗС Франції розповіли, що під час події вибухнув саморобний пристрій.
Франція рішуче засуджує цей боязливий та невиправданий напад,
– мовиться у повідомленні.
Французька влада закликала своїх громадян перебувати у стані повної бойової готовності та не легковажити власним життям і безпекою.
Інформацію про поранених наразі не повідомляють. За попередніми даними, одним із постраждалих є грецький поліцейський.
Влада Саудівської Аравії не прокоментувала інцидент. Досі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.
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