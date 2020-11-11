У Саудівській Аравії 11 листопада стався вибух під час церемонії, присвяченої 102 річниці від завершення Першої світової війни. Відомо про щонайменше 4 постраждалих.

Деталі інциденту

Церемонія відбувалася на немусульманському цвинтарі у Джидді. Про це повідомляє "Аль-Джазіра".

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Гостями церемонії стали дипломати з країн Євросоюзу. У МЗС Франції розповіли, що під час події вибухнув саморобний пристрій.

Франція рішуче засуджує цей боязливий та невиправданий напад,

– мовиться у повідомленні.

Французька влада закликала своїх громадян перебувати у стані повної бойової готовності та не легковажити власним життям і безпекою.

Інформацію про поранених наразі не повідомляють. За попередніми даними, одним із постраждалих є грецький поліцейський.

Влада Саудівської Аравії не прокоментувала інцидент. Досі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.

#ArabieSaoudite Tentative d'attentat ce matin au cimetière des non-musulmans à #Jeddah. Lors de la cérémonie du #11Novembre. En présence du Consul Général de France, , ...& expatriés français. Des blessés...

15j après attaque au couteau au Consulat, la France encore visée !? pic.twitter.com/whjBGlLdad — Clarence Rodriguez (@Clarencewoman) November 11, 2020

BREAKING



A French Catholic ceremony for Remembrance Day in Saudi Arabia has been bombed by Islamic militants in Jeddah this morning. pic.twitter.com/Dy8sJDhRsG — Catholic Arena (@CatholicArena) November 11, 2020

Зверніть увагу! 11 листопада у США та низці європейських країн відзначають річницю завершення Першої світової війни. Також у цей день у США вшановують людей, які служать у збройних силах,