Сильний вибух прогримів біля телецентру в Сербії: є жертви, відео руйнувань
Потужний вибух прогримів 4 грудня неподалік від телецентру RTS у столиці Сербії Белграді. Вибуховою хвилею повибивало вікна та потрощило автомобілі.
Наразі відомо про щонайменше 1 загиблу людину, ще 3 – зазнали поранень. Про це повідомляє саме видання центру.
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За попередніми даними, причиною вибуху став балон для зварювання. Його саме несли 2 робітників для ремонту у телерадіокомпанії. У будівлі ремонтували систему кондиціонування повітря.
Хвилею від вибуху повибивало вікна у сусідніх будівлях, кілька припаркованих неподалік авто розтрощило ущент.
Обставини вибуху з'ясовуватиме поліція.
Дивіться відео з місця вибуху в Белграді:
Дивіться відео з місця вибуху біля телецентру в Сербії:
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