Потужний вибух прогримів 4 грудня неподалік від телецентру RTS у столиці Сербії Белграді. Вибуховою хвилею повибивало вікна та потрощило автомобілі.

Наразі відомо про щонайменше 1 загиблу людину, ще 3 – зазнали поранень. Про це повідомляє саме видання центру.

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За попередніми даними, причиною вибуху став балон для зварювання. Його саме несли 2 робітників для ремонту у телерадіокомпанії. У будівлі ремонтували систему кондиціонування повітря.

Хвилею від вибуху повибивало вікна у сусідніх будівлях, кілька припаркованих неподалік авто розтрощило ущент.

Обставини вибуху з'ясовуватиме поліція.

Дивіться відео з місця вибуху в Белграді:

Дивіться відео з місця вибуху біля телецентру в Сербії: