У промисловій зоні неподалік від Бристоля, що у Великій Британії, пролунав вибух. Наразі інформацію про загиблих та поранених офіційні джерела не повідомляють. Проте британські ЗМІ пишуть про численні жертви та зниклих безвісти.

Вибухнули резервуари з хімічними речовинами

За попередньою інформацією, вибухнули хімічні резервуари у центрі переробки води, що належить компанії Wessex Water. Про це повідомляє The Guardian.

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Я глибоко стурбована повідомленнями про вибух в Ейвонмуті. Мої думки – разом з постраждалими та нашими рятувальними службами, які докладають усіх зусиль для вирішення інциденту,

– написала міністерка внутрішніх справ країни Пріті Патель у твіттері.

Deeply concerned at reports of a warehouse explosion in Avonmouth.



My thoughts are with those affected and our brave emergency services working hard to resolve this incident. https://t.co/jAvhBd2JKg — Priti Patel (@pritipatel) December 3, 2020

Офіційної інформації про жертв немає

Як інформують ЗМІ, представники пожежної служби зазначили, що жертв – багато. Проте офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Свідки говорять, що до станції переробки води прибули щонайменше 10 машин швидкої допомоги. За словами очевидців, вибух був таким сильним, що тряслись сусідні будівлі.

Поки причини вибуху – невідомі

Зону вибуху огородили, на місці працюють аварійні служби. У поліції кажуть, що проводять розслідування інциденту. Проте наразі жодних причин вибуху назвати не можуть.

Вибухнули хімічні резервуари / Фото The Sun

На місці працюють аварійні служби / Фото The Sun