Потужний вибух на російському танкері в Азовському морі: безвісти зникли троє людей
В Азовському морі 24 жовтня стався вибух на танкері "Генерал Азі Асланов" в Керченській протоці. Танкер йшов під російським прапором.
В результаті вибуху на танкері люди опинилися за бортом. Зараз ведуться їхні пошуки. Про це повідомляє агентство Интерфакс.
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Що відомо про вибух на танкері в Азовському морі
- За попередніми даними, екіпаж танкера складався з 13 чоловік. Зокрема, четверо людей перебувають на борту, шість осіб врятовано, ведуться пошуки ще трьох.
- Джерело "ТАСС" розповіло, що танкер йшов пустим. Він прямував з порту "Кавказ" в порт Ростова. Вибух, ймовірно, стався через випари від залишків нафтопродуктів.
- До місця аварії відправились рятувальники МНС РФ на трьох суднах. Також на місці перебуває судно "Братськ".
Приблизне місце аварії російського танкера на карті: