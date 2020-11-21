В окупованому Донецьку рятувальники знайшли всіх загиблих внаслідок пожежі та вибуху на шахті імені Скочинського. Тіла підняли на поверхню.

Раніше гірників вважали безвісти зниклими, повідомляє "РБК-Україна".

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Тіло одного шахтаря знайшли вночі 20 листопада біля сполучення з магістральним треком. Воно було обгоріле. Потім знайшли тіла ще 3 загиблих.

Наразі рятувальники намагаються ліквідувати наслідки аварії.

Що відомо про аварію

На шахті 17 листопада стався вибух після пожежі.

4 гірники залишились у шахті. Вихід заблокувало землею.

Однак 22 людей вдалось врятувати.