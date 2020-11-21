Вибух на шахті в окупованому Донецьку: з-під землі дістали всіх загиблих
В окупованому Донецьку рятувальники знайшли всіх загиблих внаслідок пожежі та вибуху на шахті імені Скочинського. Тіла підняли на поверхню.
Раніше гірників вважали безвісти зниклими, повідомляє "РБК-Україна".
Читайте також Вибух метану стався на шахті в Павлограді: є потерпілі
Тіло одного шахтаря знайшли вночі 20 листопада біля сполучення з магістральним треком. Воно було обгоріле. Потім знайшли тіла ще 3 загиблих.
Наразі рятувальники намагаються ліквідувати наслідки аварії.
Що відомо про аварію
- На шахті 17 листопада стався вибух після пожежі.
- 4 гірники залишились у шахті. Вихід заблокувало землею.
- Однак 22 людей вдалось врятувати.
Чому шахта Скочинського – небезпечна?Розробка пластів на шахті ускладнена унікальними геологічними умовами, що може спричинити аварії. Наприклад, у 2014 на шахті стався викид метану. Тоді загинули 7 людей. Такі викиди траплялись у 2009 – 2010 роках.
Поділитися новиною