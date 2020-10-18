У торговому центрі в американському місті Харрисонберг в штаті Вірджинія 17 жовтня прогримів вибух. Внаслідок цього постраждали щонайменше 5 людей.

Деталі вибуху у ТЦ

Вибух стався 17 жовтня приблизно о 8:30 за місцевим часом. Про це повідомляє USA today.

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Вибух був настільки потужним, що зруйнував весь торговий центр. Там були розташовані багато магазинів та навіть студія звукозапису. Як заявив речник міста Майкл Паркс усе це знищив вогонь.

Очевидці припускають, що трагедія сталася через витік газу. Відвідувачі та співробітники торгового центру поскаржилися, що відчували запах газу перед вибухом. Однак у поліції заявили, що точні причини вибуху ще встановлюються.

Що відомо про постраждалих

Загалом внаслідок вибуху постраждали 5 людей, серед них троє місцевого коледжу. Вони отримали легкі поранення. Ще двох поранених таки госпіталізовані у важкому стані.

На місці події працювали 70 пожежників.



Вибух у торговому центрі США / Фото The Sun



Постраждали щонайменше 5 людей / Фото The Sun

Вибух міг статися через витік газу: дивіться відео