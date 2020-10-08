У Рязанській області після вибухів на складах боєприпасів ввели режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 13 зросла кількість постраждалих.

Яка ситуація у Рязані після вибухів

Після пожежі і вибуху на складі боєприпасів в Рязанській області почав діяти режим надзвичайної ситуації. Про це йдеться на сайті уряду Рязанської області, повідомляє 24 канал.

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Ситуація в регіоні залишається складною. Більшість евакуйованих перебувають у будинках своїх родичів та знайомих. Місце для тимчасового розміщення надали 80 місцевим жителям.

У результаті пожежі повністю згоріли дев'ять будинків, розміщених біля складських приміщень. Пошкодження отримали і будівлі на території військового містечка, селища Желтухинський.

Крім того, до 13 зросла кількість постраждалих.

Міністерство надзвичайних ситуацій збільшує збільшило кількість рятувальників, які перебувають на місці пожежі майже у чотири рази – до 392. Також свої загони для розмінування на місце інциденту скерувало і Міноборони.

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