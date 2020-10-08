Вибухи на складах у РФ: у Рязані ввели режим надзвичайної ситуації, кількість постраждалих росте
У Рязанській області після вибухів на складах боєприпасів ввели режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 13 зросла кількість постраждалих.
Яка ситуація у Рязані після вибухів
Після пожежі і вибуху на складі боєприпасів в Рязанській області почав діяти режим надзвичайної ситуації. Про це йдеться на сайті уряду Рязанської області, повідомляє 24 канал.
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Ситуація в регіоні залишається складною. Більшість евакуйованих перебувають у будинках своїх родичів та знайомих. Місце для тимчасового розміщення надали 80 місцевим жителям.
У результаті пожежі повністю згоріли дев'ять будинків, розміщених біля складських приміщень. Пошкодження отримали і будівлі на території військового містечка, селища Желтухинський.
Крім того, до 13 зросла кількість постраждалих.
Міністерство надзвичайних ситуацій збільшує збільшило кількість рятувальників, які перебувають на місці пожежі майже у чотири рази – до 392. Також свої загони для розмінування на місце інциденту скерувало і Міноборони.
На складі боєприпасів у РФ пролунали вибухи: що відомо
- 7 жовтня у районі селища Желтухинський Рязанської області сталася пожежа на території військової частини.
- Після цього вогонь перекинувся на склад для зберігання артилерійських боєприпасів.
- Через ситуацію в області оголосили евакуацію. Місцевих жителів з 14 населених пунктів, розташованих біля військового складу, відвезли на безпечну дистанцію. Загалом евакуювали понад 1 600 людей.