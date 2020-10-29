У ніч проти 29 жовтня в лікарні помер один з постраждалих внаслідок вибуху, що напередодні трапився на газопереробній станції в Харківській області. Ще двоє постраждалих у важкому стані залишаються в реанімації.

Про смерть одного з постраждалих повідомила власна кореспондентка 24 каналу з Харкова.

Варто знати На газопереробній станції під Харковом стався вибух: загинули люди – все, що відомо, фото

Що відомо про загиблого:

Це старший чоловік, 61 рік.

Внаслідок вибуху й подальшої пожежі він отримав сильні опіки на приблизно 80% тіла.

Крім опіків, у нього були й сильні травми, зокрема переломи.

Чоловік став третьою жертвою вибуху на газорозподільчій станції.

Що відомо про інших постраждалих:

У реанімації залишаються двоє постраждалих . Один з них у відділенні політравми, інший – в опіковому. Їхній стан стабільно важкий.

. Один з них у відділенні політравми, інший – в опіковому. Їхній стан стабільно важкий. Інші четверо постраждалих також в опіковому відділенні. У них також стабільно важкий стан.

також в опіковому відділенні. У них також стабільно важкий стан. У кожного з них опіки 20% – 50% тіла, зокрема пошкоджені дихальні шляхи. Також у них є численні травми.

Ще один постраждалий перебуває в травматології.

Детальніше про загиблих і постраждалих

Внаслідок вибуху, який 28 жовтня трапився в селі Березівському Дергачівського району, двоє людей загинули на місці. Їх засипало уламками внаслідок самого вибуху. 61-річний чоловік, що помер у лікарні, став третьою жертвою вибуху.

Загалом постраждали 9 людей – або внаслідок самого вибуху, або через подальшу пожежу. В одного з постраждалих травми були не серйозними, тож госпіталізація йому не знадобилася.

Інших 8 постраждалих відвезли в обласний центр місто Харків. Після смерті одного з них, у лікарнях залишаються 7 постраждалих.