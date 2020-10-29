У лікарні помер один з постраждалих внаслідок вибуху газу на Харківщині
У ніч проти 29 жовтня в лікарні помер один з постраждалих внаслідок вибуху, що напередодні трапився на газопереробній станції в Харківській області. Ще двоє постраждалих у важкому стані залишаються в реанімації.
Про смерть одного з постраждалих повідомила власна кореспондентка 24 каналу з Харкова.
Варто знати На газопереробній станції під Харковом стався вибух: загинули люди – все, що відомо, фото
Що відомо про загиблого:
- Це старший чоловік, 61 рік.
- Внаслідок вибуху й подальшої пожежі він отримав сильні опіки на приблизно 80% тіла.
- Крім опіків, у нього були й сильні травми, зокрема переломи.
- Чоловік став третьою жертвою вибуху на газорозподільчій станції.
Що відомо про інших постраждалих:
- У реанімації залишаються двоє постраждалих. Один з них у відділенні політравми, інший – в опіковому. Їхній стан стабільно важкий.
- Інші четверо постраждалих також в опіковому відділенні. У них також стабільно важкий стан.
- У кожного з них опіки 20% – 50% тіла, зокрема пошкоджені дихальні шляхи. Також у них є численні травми.
- Ще один постраждалий перебуває в травматології.
Детальніше про загиблих і постраждалих
Внаслідок вибуху, який 28 жовтня трапився в селі Березівському Дергачівського району, двоє людей загинули на місці. Їх засипало уламками внаслідок самого вибуху. 61-річний чоловік, що помер у лікарні, став третьою жертвою вибуху.
Загалом постраждали 9 людей – або внаслідок самого вибуху, або через подальшу пожежу. В одного з постраждалих травми були не серйозними, тож госпіталізація йому не знадобилася.
Інших 8 постраждалих відвезли в обласний центр місто Харків. Після смерті одного з них, у лікарнях залишаються 7 постраждалих.