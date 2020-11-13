Блокнот, який не намокає, не рветься і ніколи не закінчується. Звучить як вигадка? Аж ніяк! Українські розробники зі стартапу Nuka винайшли канцелярію, яка може служити вічно.

Стартап заснували у 2017 році троє друзів – Микита Владикін, Катерина Михалко та Євген Шило. 19-річний Євген був найстаршим у команді, а Микиті та Катерині заледве виповнилося по 16. Усі троє підпрацьовували у креативній індустрії й любили занотовувати ідеї на папері. За рік кожен списував близько 5 блокнотів. На одній із зустрічей друзі замислилися: а що, якби записник ніколи не закінчувався? Ці мрії швидко переросли у реальний проєкт. Аби більше часу присвячувати розробкам, Михалко та Владикін закінчували навчання у школі екстерном.

Молоді розробники протестували понад дві сотні матеріалів, поки обрали найкращий варіант. Блокнот Nuka виготовлений із синтетичного паперу на основі пластику. Його аркуші не рвуться і не бояться води. Пролита чашка кави не завдасть записнику жодної шкоди, а робити нотатки у ньому можна навіть під зливою або у басейні.

У комплекті із блокнотом йде спеціальний олівець, виготовлений зі сплаву п'яти металів. Винахідники самі вивели необхідну формулу сплаву, експериментуючи із різними матеріалами. Зроблені таким олівцем написи з'являються завдяки реакції окиснення, яка виникає між металом і папером. При цьому, як запевняють розробники, олівець залишається гострим і не закінчується.

Втім, писати можна звичайною ручкою або маркером. Нотатки у блокноті легко стираються за допомогою спеціальної серветки або антисептика. Тож переписувати блокнот можна нескінченну кількість разів.

Стартап Nuka гучно заявив про себе на кількох престижних міжнародних технологічних виставках. Завдяки цьому до проєкту вдалося залучити інвесторів. Зараз український стартап оцінюють в один мільйон доларів.

Розробники й далі удосконалюють свій "вічний" блокнот. А також працюють над створенням мобільного додатка, який буде розпізнавати, оцифровувати та структурувати нотатки із записника. Учасники стартапу Nuka вірять, що їхня розробка допоможе змінити звичне уявлення про канцелярію. І, окрім записників, планують випускати "вічні" зошити, альбоми та інші товари для школярів та студентів.