Від COVID-19 помер перший прем'єр незалежної Білорусі Кебич
Від коронавірусу 9 грудня помер перший прем'єр-міністр незалежної Білорусі В'ячеслав Кебич. Йому було 84 роки.
Кебич помер від зупинки серця. Про це розповів син експрем'єра Олег Кебич, повідомляє TUT.BY.
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Серце зупинилося, був коронавірус, він вплинув. З приводу похорону поки нічого не можу сказати, займаємося цим питанням,
– розповів син покійного.
Медики боролися за життя експрем'єра упродовж 2 тижнів.
Що сказала Тихановська
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вже відреагувала на втрату.
- Вона висловила співчуття рідним експрем'єра.
- Окрім того, політикиня зауважила, що "ми ніколи не отримаємо відповідь, чи можна було б зберегти його життя, якби держава серйозно ставилася до пандемії.
Що відомо про діяльність Кебича
- З 1990 до 1994 роки В'ячеслав Кебич обіймав пост прем'єр-міністра незалежної Білорусі.
- Під час перших президентських виборів Кебич балотувався на пост президента. Тоді він отримав 17% голосів виборців.
- Створив Білоруський торгово-фінансовий союз.
- Був кандидатом економічних наук та автором 2 книг.
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