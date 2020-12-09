Від коронавірусу 9 грудня помер перший прем'єр-міністр незалежної Білорусі В'ячеслав Кебич. Йому було 84 роки.

Кебич помер від зупинки серця. Про це розповів син експрем'єра Олег Кебич, повідомляє TUT.BY.

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Серце зупинилося, був коронавірус, він вплинув. З приводу похорону поки нічого не можу сказати, займаємося цим питанням,

– розповів син покійного.

Медики боролися за життя експрем'єра упродовж 2 тижнів.

Що сказала Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вже відреагувала на втрату.

Вона висловила співчуття рідним експрем'єра.

Окрім того, політикиня зауважила, що "ми ніколи не отримаємо відповідь, чи можна було б зберегти його життя, якби держава серйозно ставилася до пандемії.

Що відомо про діяльність Кебича

З 1990 до 1994 роки В'ячеслав Кебич обіймав пост прем'єр-міністра незалежної Білорусі.

Під час перших президентських виборів Кебич балотувався на пост президента. Тоді він отримав 17% голосів виборців.

Створив Білоруський торгово-фінансовий союз.

Був кандидатом економічних наук та автором 2 книг.

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