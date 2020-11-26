Від коронавірусу померла Марія Щербак – дружина українського письменника Юрія Щербака. Сам письменник наразі також лікується від COVID-19.

Це вже друга втрата у родині Щербака за 2020 рік. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив письменник Михайло Слабошпицький.

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Щойно повідомили про смерть від COVID-19 Марії Йосипівни Щербак, дружини видатного письменника, політичного діяча Юрія Щербака. Сам Юрій Миколайович нині також хворий на ковід. Дай Боже йому сил одужати і пережити це горе. Висловлюємо найглибші співчуття родині,

– мовиться у повідомленні.

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