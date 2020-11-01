Колишній міський голова Павлограда на Дніпропетровщині Іван Метелиця помер від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. Йому було 63 роки.

Чиновники висловили співчуття рідним та близьким Івана Метелиці. Про це повідомила пресслужба Павлоградської міської ради на офіційному сайті.

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Чому помер Метелиця

Після зараження COVID-19 Іван Метелиця перебував у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Після погіршення стану здоров'я його направили санавіацією у Дніпро, в обласну лікарню імені Мечникова.

Він був цілеспрямованою людиною, відповідальним, талановитим керівником, зробив вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток Павлограда,

– розповіли депутати Павлоградської міської ради.

Кілька днів чоловік перебував у штучній комі. Медикам не вдалося його врятувати.

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