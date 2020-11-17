Від коронавірусу помер ексначальник Одеського вокзалу Олег Сирота
Колишній начальник Одеського залізничного вокзалу Олег Сирота помер від ускладнень коронавірусу. Про смерть чоловіка стало відомо 17 листопада.
Наразі невідомо, які супутні захворювання були у Сироти. Про це повідомляє "Думская".
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Що відомо про Олега Сироту
Сирота очолював Малиновську районну адміністрацію Одеси під час каденції мера Едуарда Гурвіца. Згодом, коли очільником Одеси став Олексій Костусєв, Сирота обійняв посаду виконувача обов'язки начальника управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя Одеської міськради.
Після роботи у міськраді його призначили керівником Одеського залізничного вокзалу.
У лютому 2019 року поліція викрила начальника вокзалу Сироту на вимаганні хабарів. За версією слідства, за дозвіл працювати на території вокзалу він вимагав від підприємців по 200 – 300 доларів.
Водночас сам Сирота заперечував, що його затримали під час отримання хабаря. За словами чоловіка, на допит його викликали як свідка.
Хто з українців помер від коронавірусу у листопаді
- 1 листопада стало відомо про те, що від ускладнень коронавірусу помер колишній міський голова Павлограда на Дніпропетровщині Іван Метелиця. Він кілька днів перебував у штучній комі. Однак медикам таки не вдалося врятувати чоловіка.
- 11 листопада від COVID-19 помер слідчий ДБР у справах Майдану Андрій Єна. Він був ключовим слідчим у справі розстрілів протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.
- 16 листопада від коронавірусу помер Олександр Луговий, який виграв на виборах мера Конотопа.
- Від COVID-19 17 листопада помер 64-річний настоятель храму святого Георгія у Києві Сергій Станкевич.
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