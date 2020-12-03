У віці 94 років помер колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен. Інформація про смерть політика з’явилася ввечері 2 грудня за центральноєвропейським часом.

Помер Валері Жискар д'Естен: що відомо

Як повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на родину д’Естена, він помер унаслідок ускладнень від COVID-19. Інші деталі смерті наразі не розголошують.

До речі Експрезидента Франції д'Естена у 94 роки звинуватили у сексуальних домаганнях

За даними радіостанції Europe 1, д'Естен помер у своєму маєтку в департаменті Луара і Шер. У Єлисейському палаці офіційно інцидент поки не прокоментували.

Відомо, що д’Естен від середини листопада перебував у кардіологічному відділенні лікарні у Турі. Перед цим, 14 вересня, його госпіталізували в один із медзакладів у Парижі з діагнозом "легка інфекція легенів".

Коротка біографія Валері Жискара д'Естена