Від коронавірусу помер колишній президент Франції д'Естен
У віці 94 років помер колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен. Інформація про смерть політика з’явилася ввечері 2 грудня за центральноєвропейським часом.
Помер Валері Жискар д'Естен: що відомо
Як повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на родину д’Естена, він помер унаслідок ускладнень від COVID-19. Інші деталі смерті наразі не розголошують.
До речі Експрезидента Франції д'Естена у 94 роки звинуватили у сексуальних домаганнях
За даними радіостанції Europe 1, д'Естен помер у своєму маєтку в департаменті Луара і Шер. У Єлисейському палаці офіційно інцидент поки не прокоментували.
Відомо, що д’Естен від середини листопада перебував у кардіологічному відділенні лікарні у Турі. Перед цим, 14 вересня, його госпіталізували в один із медзакладів у Парижі з діагнозом "легка інфекція легенів".
Коротка біографія Валері Жискара д'Естена
- Народився політик 2 лютого 1926 року в заможній дворянській сім'ї. Місце його народження – Кобленц. Це місто розташовувалося на окупованій Францією території Німеччини. Туди його батько потрапив за службою.
- Закінчив він один із найпрестижніших наукових закладів Франції – Вищу політехнічну школу. Пізніше продовжив навчання в Національній школі адміністрації. Опісля почалася його політична кар'єра.
- Д'Естен був 20-м президентом Франції. Очолював країну політик з 1974 по 1981 роки.
- На той час д'Естен був наймолодшим французьким президентом в історії. На момент обрання йому було 48 років.
- Семирічний термін правління відзначився реформами у країні. Зокрема, під час його президенства легалізували аборти та послабили цензуру.
- Крім того, в роки його президентства у Франції почали будувати швидкісні залізниці й АЕС, проте політик не зміг закріпити успіх. У підсумку економічна криза в другій половині його терміну на найвищій посаді не дали Валері Жискару д'Естену шансу на переобрання.
- На виборах він про грав соціалісту Франсуа Міттерану.
- У 2001 році експрезидент Франції очолив європейський Конвент, створений для розробки проєкту конституції Європейського союз. Але цю ініціативу так і не вдалося втілити в життя. Зрештою, замість повноцінної конституції, країни ЄС схвалили її істотно полегшений варіант – Лісабонський договір.
- Д’Естен був учасником визволення Парижа в роки Другої світової війни, а також працював міністром в уряді де Голля та був членом Французької академії.
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