Від коронавірусу 17 листопада помер настоятель храму святого Георгія Сергій у Києві Сергій Станкевич. Йому було 64 роки.

Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет висловив співчуття дружині отця Сергія, рідним і близьким та парафіянам Свято-Юріївської парафії. Про це повідомив сайт УПЦ Київського патріархату.

До слова Після боротьби з коронавірусом Філарет повернувся до богослужінь: фото

"Це велика втрата як для парафії святого Юрія, так і для всієї нашої Української Православної церкви Київського патріархату", – йдеться у повідомлені.

Коли відбудеться прощання з настоятелем храму наразі невідомо.

Довідка. На початку вересня 91-річний Філарет також заразився коронавірусом. Його відразу відправили до лікарні. Менше ніж за 2 тижні хвороби, йому вдалося її побороти.

Що відомо про Сергія Станкевича