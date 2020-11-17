Від коронавірусу помер соратник Філарета Сергій Станкевич: що про нього відомо
Від коронавірусу 17 листопада помер настоятель храму святого Георгія Сергій у Києві Сергій Станкевич. Йому було 64 роки.
Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет висловив співчуття дружині отця Сергія, рідним і близьким та парафіянам Свято-Юріївської парафії. Про це повідомив сайт УПЦ Київського патріархату.
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"Це велика втрата як для парафії святого Юрія, так і для всієї нашої Української Православної церкви Київського патріархату", – йдеться у повідомлені.
Коли відбудеться прощання з настоятелем храму наразі невідомо.
Що відомо про Сергія Станкевича
- Народився 22 квітня 1957 року у Києві.
- У 1989 році увійшов в рух за відновлення української церковної автокефалії. Взяв участь у створенні київського гуртка "Пласт".
- Отець Сергій брав участь у створенні Київського патріархату і був багаторічним сподвижником владики Філарета.
- У 2019 році він підтримав ідею Помісної української православної церкви.
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