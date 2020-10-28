Єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Ян Нємєц помер у лікарні в Ланьцуті (Польща). Йому виповнилося 62 роки.

Нємєц лікувався від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Про це повідомили на сайті Католицького медіа-центру.

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Чому помер український єпископ

Як зазначили, єпископ захворів на COVID-19 і потрапив до лікарні в Кам'янці-Подільському. Його стан був важким через супутні захворювання. Дихати він міг лише за допомогою кисневої маски.

Вночі з 21 на 22 жовтня 2020 року єпископа перевезли під киснем до лікарні в Ланьцуті. У нього було вражено 85% легень. І хоча за кілька днів єпископу стало краще, 27 жовтня 2020 року в нього сталася зупинка кровообігу.

Владика важко переносив коронавірус, бо мав супутні захворювання. Він перебував на лікуванні у Польщі. Натомість сьогодні ввечері єпископ відійшов до Дому Отця,

– зазначили у Католицькому медіа-центрі.

Останні слова

Перед смертю Ян Нємєц надіслав єпископу-помічнику Кам'янець-Подільської дієцезії Радославу Змітровичу своє останнє повідомлення: "Сила молитви. Під Твою Милість. Благословляю".

Про похорон владики повідомлять згодом.



Український єпископ Ян Нємєц / Фото CREDO.pro

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