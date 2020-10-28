Від коронавірусу помер український єпископ Ян Нємєц: що про нього відомо
Єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Ян Нємєц помер у лікарні в Ланьцуті (Польща). Йому виповнилося 62 роки.
Нємєц лікувався від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Про це повідомили на сайті Католицького медіа-центру.
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Чому помер український єпископ
Як зазначили, єпископ захворів на COVID-19 і потрапив до лікарні в Кам'янці-Подільському. Його стан був важким через супутні захворювання. Дихати він міг лише за допомогою кисневої маски.
Вночі з 21 на 22 жовтня 2020 року єпископа перевезли під киснем до лікарні в Ланьцуті. У нього було вражено 85% легень. І хоча за кілька днів єпископу стало краще, 27 жовтня 2020 року в нього сталася зупинка кровообігу.
Владика важко переносив коронавірус, бо мав супутні захворювання. Він перебував на лікуванні у Польщі. Натомість сьогодні ввечері єпископ відійшов до Дому Отця,
– зазначили у Католицькому медіа-центрі.
Останні слова
Перед смертю Ян Нємєц надіслав єпископу-помічнику Кам'янець-Подільської дієцезії Радославу Змітровичу своє останнє повідомлення: "Сила молитви. Під Твою Милість. Благословляю".
Про похорон владики повідомлять згодом.
Український єпископ Ян Нємєц / Фото CREDO.pro
Ян Нємєц: що про нього відомо
- Ян Нємєц у 1987 році отримав священницькі свячення у Перемишлі.
- Він працював викладачем Вищої духовної семінарії Кам'янець-Подільської дієцезії з 1993 року, а в 2001 – 2006 роках був її ректором.
- З 2006 року він — єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.
- Гаслом владики були слова "Ecce Agnus Dei" ("Ось Агнець Божий").