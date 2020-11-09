Позапартійна організація Центр по передачі президентської влади у США визнала результати виборів "ясними". Там закликали поки ще чинного лідера США розпочати процес передачі влади.

Також організація висловилася на підтримку перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Про це мовиться у заяві Center for Presidential Transition.

Важливо Оточення закликало Трампа визнати поразку на виборах: заява команди президента США

Центр по передачі президентської влади закликав чинного президента Дональда Трампа запустити процес передачі влади.

Ми закликаємо адміністрацію Трампа негайно почати поствиборчий перехідний процес, а команду Байдена – в повній мірі використовувати ресурси, які є в наявності відповідно до закону про зміну президента,

– зазначили в організації.

В організації також додали, політики-демократи завчасно приступили до планування перехідного періоду, набрали досвідчену та дисципліновану команду і підготувалися до вирішення тих проблем.

Що відомо про вибори президента США: головне

7 листопада американські ЗМІ написали, що кандидат від демократичної партії Джо Байден обраний 46-м президентом Сполучених Штатів. Він здобув перемогу в Пенсільванії, завдяки чому набрав необхідні для перемоги 270 голосів вибірників.

Він здобув перемогу в Пенсільванії, завдяки чому набрав необхідні для перемоги 270 голосів вибірників. Після цього Дональд Трамп заявляв, що планує оскаржувати результати президентських виборів в Пенсільванії, де на думку Трампа сфальсифікували десятки тисяч голосів.

президентських виборів в Пенсільванії, де на думку Трампа сфальсифікували десятки тисяч голосів. Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив про "масовий позов у масштабах всієї країни".

Про те, як на перемогу Байдена відреагував президент Зеленський та інші українські політики – читайте за посиланням.