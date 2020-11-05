Деякі судді Конституційного Суду України тимчасово відмовилися від участі у його роботі. Це – ті, хто проголосував проти рішення щодо антикорупційного законодавства.

Ті судді Конституційного Суду України, які проголосували проти скандального рішення щодо е-декларування, тимчасово не братимуть участі у його роботі, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела в суді.

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Видання пише, що 5 листопада на початку пленарного засідання КСУ, на якому розглядали "земельні" питання, ці судді заявили, що вважають неприпустимою публікацію в ЗМІ проєктів рішень Конституційного Суду.

Тому до нормалізації ситуації щодо КСУ легітимним способом (судді – 24 канал) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не братимуть участі в засіданнях суду,

– розповіло джерело.

Нагадаємо, 27 жовтня судді КСУ прийняли рішення скасувати систему електронного декларування.

Зверніть увагу! Деякі судді Конституційного Суду заявили, що не погоджуються з цим рішенням. Це викликало обурення як українського суспільства, так і влади. Негативно про нього відгукнулися і міжнародні партнери. Опісля президент Зеленський вніс до Ради терміновий законопроєкт, яким пропонує розігнати чинний склад КСУ та визнати його рішення про декларування нікчемним. Однак наразі цей документ навіть не внесли до порядку денного Ради.