Від участі у роботі КСУ відмовилися судді, які були проти скасування е-декларування, – ЗМІ
Деякі судді Конституційного Суду України тимчасово відмовилися від участі у його роботі. Це – ті, хто проголосував проти рішення щодо антикорупційного законодавства.
Ті судді Конституційного Суду України, які проголосували проти скандального рішення щодо е-декларування, тимчасово не братимуть участі у його роботі, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела в суді.
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Видання пише, що 5 листопада на початку пленарного засідання КСУ, на якому розглядали "земельні" питання, ці судді заявили, що вважають неприпустимою публікацію в ЗМІ проєктів рішень Конституційного Суду.
Тому до нормалізації ситуації щодо КСУ легітимним способом (судді – 24 канал) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не братимуть участі в засіданнях суду,
– розповіло джерело.
Нагадаємо, 27 жовтня судді КСУ прийняли рішення скасувати систему електронного декларування.
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