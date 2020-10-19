Неоднорідність фракції "Слуга народу" стала очевидною, як тільки був розкритий склад нової партії влади. На старті роботи під куполом відразу виділилися ключові групи впливу. Це були групи Коломойського, Пінчука, "95 квартал", "соросята" і так зване болото.

Підсумки боротьби груп впливу в "Слузі народу"

Більш ніж за рік відбулося суттєве переформатування ключових груп впливу. На перші ролі вийшли ті, хто рік тому залишався "темними конячками".

Спонсори та організатори

Політичний проєкт "Слуга народу" спочатку створювався київськими політтехнологами з учасників "95-го кварталу" при активному спонсорстві Коломойського (володіє "1+1", де його і розкручували).

Якщо говорити про найстаріших (групах), то ними, безумовно, є "кварталівці", оскільки всі інші долучилися вже по ходу процесу,

– вважає експерт Андрій Золотарьов.

Перші угруповання всередині СН сформувалися під їх спонсорів і організаторів. Але потім, коли "слуги" освоїлися в парламенті, нові групи почали переформатовуватися навколо центрів впливу – здатних надати нардепам, в обмін на їхні голоси, матеріальну підтримку або іншу послугу, контролюючи і координуючи їх. А якщо такий центр втрачав свій вплив, то його група переходила в сплячий режим або просто розпадалася.

Які зміни відбулися за цей рік? Спочатку в СН "кермував" тріумвірат "квартальщиків", "приватівців" і "Сорос", плюс у фракції виникло ще кілька різних груп. Наприклад, "група Павлюка". Вона стихійно склалася навколо Іллі Павлюка, який організував виборчу компанію Зеленського і СН у низці західних областей.



Підсумки боротьби груп впливу в "Слузі народу" / Фото СН

Ключовий посадою у новій владі опинився глава президентського Офісу. Спочатку її займав Андрій Богдан, що дозволило "приватівців" довго залишатися найсильнішою групою впливу в СН. Завдяки призначенням на посаду прем'єра Гончарука "соросята" конкурували з ними.

Решта угруповання особливо себе не проявляли (за винятком скандалів навколо "групи Павлюка").

Першими впали "соросята" та "група Коломойского"

Це змінилося на початку 2020 року під час кризи влади, яку спровокувала низка причин. Одна з головних –Коломойський (не без допомоги з США) різко втратив свій вплив на процеси, а потім взагалі став "токсичним" для Зеленського і його оточення.

Криза почалася зі скандалу навколо "плівок Гончарука", і почала його група "приватівців" – депутати Бужанський і Дубинський. Можливо, задумка полягала в тому, щоб сформувати новий Кабмін, підконтрольний "приватівців".

Але цей сценарій відразу ж зламався: президент "тимчасово пробачив" висміює його прем'єра, а першим свій пост втратив Андрій Богдан. Відповідно, тут же посипалася і вся вибудувана Богданом схема, заснована на його постійному "діалозі" з президентом, зводячи вплив "приватівців" до мінімуму.

Через три тижні після відставки Богдана, президент і його правляча партія поміняли "соросятское" уряд Гончарука на "ахметовський" Кабмін Шмигаль. Точніше, в більшій частині "ахметовський". Крім прем'єра Шмигаль і міністра енергетики Богуславець, в ньому є представники і інших олігархів.

"Приватівці" вже змирилися зі своєю поразкою. Їх група розпадається і частково орієнтується на створене Коломойським як запасний аеродром депутатське об'єднання "За майбутнє". Решта поки знаходитимуться в довгому процесі вибору. Наприклад, Олександр Ткаченко, за нашою інформацією, сам попросив у Зеленського пост міністра культури, щоб відійти від активної політичної боротьби і зосередитися на розпилі "культурних" бюджетів. Крім цього, пост глави Мінкульту дозволяє Ткаченко завершити кейс Одеської кіностудії, де він виступає партнером скандального київського забудовника Андрія Вавріша.

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Після "приватівців" посипалися так звані соросята – група вихідців з грантових громадських організацій, частина яких була орієнтована на Віктора Пінчука, частина – на посольство США і фонд Сороса "Відродження". Їх падіння пов'язують з відставкою Кабміну Гончарука. Окремі депутати продовжують боротьбу за методичками заокеанських партнерів України. Частина пішла на вільні хліби, як, наприклад, Гео Лерос, який, за інформацією наших джерел, вплутався в київську боротьбу і наразі фінансується забудовниками Столар (ОПЗЖ) і тим же Вавришем (група Ткаченка).

У решти є кілька варіантів майбутнього:

пасивно очікувати нового переформатування уряду з надією повернення туди своїх "однодумців",

розчинитися в інших групах,

створити власне депутатське об'єднання,

дрейф у бік вмираючого "Голосу".

Ситуативні переможці – група Ахметова і група Тищенка

Людиною, який замінив Богдана, став Андрій Єрмак – з ним Зеленський був давно знайомий по телеканалу "Інтер". Єрмак одночасно був пов'язаний з ТРК "Україна" Ріната Ахметова і став містком між олігархом і новим президентом. Ахметов узяв під своє крило "групу Павлюка", що розвалюється, перетворивши їх в своїх лобістів всередині "Слуги народу".

За лаштунками цієї події залишився непоміченим перехід Зеленського до "боярсько-олігархічної" моделі правління, і саме під неї було сформовано новий уряд, на яке найбільший вплив отримав Ахметов - надаючи його через прем'єра Шмигаль і "енергетичний блок".



Ситуативні переможці – група Ахметова і група Тищенка / Фото ОП

За різними оцінками, "група Ахметова" складається з 50 – 70 депутатів Верховної Ради, частина з них – позафракційні, частина "зашита" в "Батьківщині" Тимошенко.

Після піднесення Єрмака слідом піднявся і його кум Микола Тищенко, навколо якого почала складатися власна група впливу, яка на поточний момент налічує 30 – 40 депутатів. Що характерно, наші співрозмовники як в ОП, так і в партії "Слуга народу" чітко розділяють Тищенко і Єрмака.

Тищенко спілкується з "першим" – це факт. Єрмак діє через одних депутатів, а Коля (Тищенко – автор) – через інших. Реально це багатьом не подобається, але у Тищенка є певний понятійний підхід. Якщо він обіцяє розв'язати питання – він його розв'язує. Богдан частково був правий щодо його впливу на Зеленського,

– розповів один з депутатів "Слуги народу".

Втім, політексперти вважають, що окрема група Тищенка – не більше, ніж маневр.

"Його вплив – це зв'язки з Офісом Президента. Це його добра комунікація і дружба, родинні зв'язки з керівником Офісу Президента паном Єрмаком. У цьому його ключова заслуга", – підтвердив політичний експерт Руслан Бортник.

Судячи з голосування на праймеріз, у Тищенка реально є вагома підтримка серед депутатів. Але водночас деякі депутати прямо говорять, що це залежить від ситуації.

"Те, що говорив Богдан – не стьоб. 100%. На Колю всі публічно наїжджають, але я вам можу сказати, що половина з них потім бігає до нього розв'язувати питання. У нас є версія, що Лерос посварився з Тищенком тільки через те, що вирішував питання Столара, а Коля його, м'яко кажучи, послав", – сказав наш співрозмовник в "Слузі народу".

Навіть чутки про підключення Тищенко до Мінської групи не такі вже й безпідставні. Блогер Євген Хурсін повідомляв, що Зеленський залишився задоволений, як Тищенко дозволив ситуацію в Києві, сформувавши "незашкварние" списки і погасивши всі конфлікти між столичними бізнесменами.

Хто тепер головний "слуга народу"?

Хоча політика Зеленського провалилася на всіх напрямках, найменше це помітно у темах Донбасу (Зеленський обіцяв мир) і відносинах з США (ключових для будь-якого українського президента). Там немає явних успіхів, але немає й поразок, там просто нічого не відбувається. Займається цими напрямками Андрій Єрмак, він зміг поставити це собі в заслугу, що і зробило його настільки важливим в очах Зеленського. Крім того, повторимо, Єрмак – це місток до Ахметова.

Водночас Тищенко використовував всі свої зв'язки в столиці, щоб створити хоча б подобу нової київської стратегії Офісу Президента. Для Зеленського, у якого діалог з киянами стає все складніше, це також дуже важливо. Таким чином, роблять велику послугу президенту Єрмак і Тищенко, вони стали новим центром впливу, навколо якого почала збиратися нова депутатська група – поки що залишається ситуативною, але стабільно набирає вагу.



Хто тепер головний "слуга народу" / Фото СН

Річ у тім, що посилення груп Єрмака і Тищенко відбувається на тлі вибудовування нової моделі управління державою – заснованої на особистій довірі Зеленського. За словами наших джерел в СН, з понад 200 депутатів особисто на президента орієнтуються не менше 150.

Так само свій вплив, нехай не такий великий, набирає група Разумкова, правда, набирає куди повільніше. Поки що видимих ​​переваг у неї немає – крім крісла спікера, яким Разумков не зловживає. Але у нього залишається перспектива на майбутнє – як "острівця стабільності", "третьої сили" і "золотої акції". А це приваблює певний тип депутатів і їхніх спонсорів.