Упродовж останніх 20 років люди найчастіше помирали від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та онкології. Однак є й позитивні новини. За останні 2 десятиліття середня тривалість життя зросла на 6 років.

Наразі вона становить 73 роки. Про це свідчать дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє пресслужба російського ВВС. Актуально ВООЗ планує навмисно заражати коронавірусом здорових людей: для чого це потрібно Що ще показали дослідження ВООЗ У 2019 у десятку найпоширеніших захворювань увійшли вже 7 хвороб, які не передаються контактним шляхом.

На планеті необхідно терміново посилити профілактику, діагностику та лікування неконтагіозних хвороб.

Окрім того, необхідно радикально поліпшити систему первинної медико-санітарної допомоги. Від чого найчастіше помирають люди Хвороби серця;

інсульти;

хронічні захворювання легень;

інфекції нижніх дихальних шляхів;

рак;

хвороба Альцгеймера;

діарея;

цукровий діабет;

хвороби нирок. Зверніть увагу! Дослідження провели ще до початку пандемії коронавірусу.