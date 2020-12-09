Невидимі вбивці: від яких хвороб найчастіше помирають люди
Упродовж останніх 20 років люди найчастіше помирали від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та онкології. Однак є й позитивні новини. За останні 2 десятиліття середня тривалість життя зросла на 6 років.
Наразі вона становить 73 роки. Про це свідчать дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє пресслужба російського ВВС.
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Що ще показали дослідження ВООЗ
- У 2019 у десятку найпоширеніших захворювань увійшли вже 7 хвороб, які не передаються контактним шляхом.
- На планеті необхідно терміново посилити профілактику, діагностику та лікування неконтагіозних хвороб.
- Окрім того, необхідно радикально поліпшити систему первинної медико-санітарної допомоги.
Від чого найчастіше помирають люди
- Хвороби серця;
- інсульти;
- хронічні захворювання легень;
- інфекції нижніх дихальних шляхів;
- рак;
- хвороба Альцгеймера;
- діарея;
- цукровий діабет;
- хвороби нирок.
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