Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" наробила чимало галасу, адже саме її друк та поширення нещодавно заборонив суд. Однак це не стало на заваді українцям і весь тираж книг скупили за лічені години. Тож тепер видавництво Vivat​ почало друкувати новий тираж.

За словами Кіпіані, надрукують ще 15 000 книг на додачу до 19 900 уже проданих. Про це він повідомив у фейсбуці.

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Маркетингова директорка Vivat Катерина Аврамчук у фейсбуці зазначила, що новий наклад запустили в друк.

А тепер в студію жарт про те, що вічно можна дивитись на три речі. Про вогонь і воду ви знаєте, а третє – це друк книжки "Справа Василя Стуса",

– написала вона.

Раніше у видавництві заявили, що у перший день після рішення суду про заборону книги отримали понад 9 тисяч попередніх замовлень "Справи Василя Стуса". Також у видавництві додали, якщо попит буде, то надрукують і наступний тираж.

Що відомо про книгу "Справа Василя Стуса"? Книга Вахтанга Кіпіані вийшла друком у травні 2019 року. У ній мовиться про останні 5 років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Основою для написання матеріалу були архіви радянської спецслужби КДБ про справу проти Стуса. Вахтанг Кіпіані також керувався показами свідків, рідних та друзів, архівними документами, листами поета з тюрми.

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