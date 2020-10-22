Видавництво Vivat розпочало друк "Справи Василя Стуса": скільки книжок ще з'явиться у продажі
Книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" наробила чимало галасу, адже саме її друк та поширення нещодавно заборонив суд. Однак це не стало на заваді українцям і весь тираж книг скупили за лічені години. Тож тепер видавництво Vivat почало друкувати новий тираж.
За словами Кіпіані, надрукують ще 15 000 книг на додачу до 19 900 уже проданих. Про це він повідомив у фейсбуці.
Важливо "Справа Василя Стуса": що варто знати про книгу, яку суд заборонив через Медведчука
Маркетингова директорка Vivat Катерина Аврамчук у фейсбуці зазначила, що новий наклад запустили в друк.
А тепер в студію жарт про те, що вічно можна дивитись на три речі. Про вогонь і воду ви знаєте, а третє – це друк книжки "Справа Василя Стуса",
– написала вона.
Раніше у видавництві заявили, що у перший день після рішення суду про заборону книги отримали понад 9 тисяч попередніх замовлень "Справи Василя Стуса". Також у видавництві додали, якщо попит буде, то надрукують і наступний тираж.
Що відомо про книгу "Справа Василя Стуса"?Книга Вахтанга Кіпіані вийшла друком у травні 2019 року. У ній мовиться про останні 5 років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Основою для написання матеріалу були архіви радянської спецслужби КДБ про справу проти Стуса. Вахтанг Кіпіані також керувався показами свідків, рідних та друзів, архівними документами, листами поета з тюрми.
Чому суд заборонив книгу
- Саме Віктор Медведчук був державним захисником Василя Стуса у судовому процесі. З розсекречених документів стає зрозумілим, що Медведчук погоджувався з усіма доводами сторони звинувачення. Він визнав, що дії Стуса є злочином.
- Втім, сьогодні політик стверджує, що інформація у книжці не відповідає дійсності й вимагає "захистити свою честь, гідність та ділову репутацію" та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".
- 19 жовтня суд заборонив Вахтангу Кіпіані та видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука".
- У відповідь на рішення суду Вахтанг Кіпіані заявив, що продовжить друкувати та видавати книгу.