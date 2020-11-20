Обмін полоненими до Нового року: Україна подала окупантам список
Україна вже повністю підготувала документи щодо обміну декількох осіб. Щоправда, зустрічного кроку з боку окупованих територій немає. Якщо ж цей обмін вдасться втілити в життя, Київ домагатиметься обміну за принципом "всіх на всіх".
Заява Кравчука щодо обміну полоненими
Як він зазначив, Київ подав документи щодо обміну 11 осіб. Про це Кравчук розповів у коментарі "Громадському".
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Ці документи – вже повністю готові. Ми чекаємо на відповідні подання з боку окупованих територій. Тому що цей обмін – це не просто одностороння дія. Поки що таких зустрічних кроків ми не бачимо,
– зауважив Кравчук.
За його словами, водночас Україна ставить питання більш широко.
"Ми не знаємо, скільки людей на тих територіях страждають в різних формах тиску. Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема "всіх на всіх" почала реально втілюватися в життя", – наголосив він.
Тому, продовжує Кравчук, передусім слід здійснити обмін тих людей, списки яких підготовлено. А далі діяти за принципом "всіх на всіх" і домагатися, щоб це сталося найближчим часом.
До теми Відповіді від Москви немає, – Арестович про списки на обмін полоненими
Наступний обмін полоненими: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський 3 листопада 2020 року попросив президента Червоного Хреста Петера Маурера посприяти обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". Зокрема, допомогти узгодити з Росією списки бранців.
- Вже 5 листопада глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запевнив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією має відбутися до 15 грудня.
- Остання заява про обмін полоненими була від речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича. Він повідомив, що обмін може відбутися до 24 грудня.
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