Україна вже повністю підготувала документи щодо обміну декількох осіб. Щоправда, зустрічного кроку з боку окупованих територій немає. Якщо ж цей обмін вдасться втілити в життя, Київ домагатиметься обміну за принципом "всіх на всіх".

Заява Кравчука щодо обміну полоненими

Як він зазначив, Київ подав документи щодо обміну 11 осіб. Про це Кравчук розповів у коментарі "Громадському".

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Ці документи – вже повністю готові. Ми чекаємо на відповідні подання з боку окупованих територій. Тому що цей обмін – це не просто одностороння дія. Поки що таких зустрічних кроків ми не бачимо,

– зауважив Кравчук.

За його словами, водночас Україна ставить питання більш широко.

"Ми не знаємо, скільки людей на тих територіях страждають в різних формах тиску. Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема "всіх на всіх" почала реально втілюватися в життя", – наголосив він.

Тому, продовжує Кравчук, передусім слід здійснити обмін тих людей, списки яких підготовлено. А далі діяти за принципом "всіх на всіх" і домагатися, щоб це сталося найближчим часом.

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