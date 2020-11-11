Чергове засідання тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій відбулося 11 листопада. Очільники 3 делегацій встигли поговорити про роботу в одразу 4 напрямках – політичному, економічному, безпековому й гуманітарному. Українську групу представляв Леонід Кравчук.

Про результати чергового засідання очільників ТКГ повідомляє офіційна сторінка української делегації. Засідання відбувалося у форматі відеоконференції.

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Політичний напрямок:

Основою обговорення став "План спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей", який запропонував Леонід Кравчук.

Україна підтримала пропозицію ОБСЄ провести позачергове засідання політичної групи, де можна буде узгодити спільний документ, сформований усіма учасниками процесу.

Гуманітарний напрямок:

Говорили про роботу контрольних пункті в'їзду-виїзду на Донбасі. Україна їх вже відкрила, ОБСЄ закликала бойовиків, щоб і вони зробили це найближчим часом.

Напрямок безпеки:

Говорили про те, що режиму припинення вогню сторони переважно дотримуються. Він триває вже 108 днів, а за цей час знизилась кількість обстрілів.

Леонід Кравчук наполіг на початку гуманітарного розмінування територій на Донбасі. Він закликав зробити це ще до погіршення погодних умов узимку.

Також Кравчук наполіг до Різдва й Нового року обмінятися полоненими. Це, за його словами, стало б символом, що сторони готові домовлятися далі.

Економічний напрямок:

ОБСЄ підтримала ініціативу України про "зелені коридори" на КПВВ. Вони передбачають, що малорухливі громадяни зможуть без перешкод пересуватися поза загальною чергою та безперешкодно отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні й фінансові послуги.

Результати засідання

Найбільших успіхів сьогодні досягли в гуманітарному напрямку, є позитивні ознаки того, що найближчим часом вдасться забезпечити роботу КПВВ в обох напрямках,

– наголосили в українській делегації.

Українська делегація запевнила, що буде дотримуватися всіх угод, досягнутих у мінських переговорах, а також на зустрічах нормандського формату. Всі спроби звинуватити делегацію в їх порушенні – не матимуть успіхів.

"Українська делегація вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні в нормандському форматі, яка б стала потужним імпульсом для підведення підсумків проведеної за рік роботи", – резюмували українські переговорники.