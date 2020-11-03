Загальними рисами цей теракт нагадує напад на Париж у 2015 році, але тоді загинуло набагато більше людей. Втім, схема була одна й та сама: координовані напади у кількох місцях одночасно, щоб посіяти паніку.

Атаки почалися у центрі Відня біля головної синагоги міста – Штадттемпель. Вона розташована в елітному 1-ому дистрікті, так званому Внутрішньому місті. Далі стрілянина поширилася на ще 5 локацій неподалік. Молитовний дім був на той час вже зачинений, тож незрозуміло, чи був він головною ціллю. 24 канал розповідає, що писали міжнародні ЗМІ про ніж жаху у Відні.

Остання ніч свободи: теракт перед локдауном

Карта нападів у Відні / Візуалізація ZIB

Напад стався у вечір перед запровадженням локдауну через другу хвилю коронавірусу. Тож кафе та ресторани, особливо у центрі, були заповнені. Близько восьмої вечора за місцевим часом, атмосферу звивистого, покритого бруківкою бульвару Зайтенштеттенгассе пронизали звуки пострілів.

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Шведенплац у цей час вже штурмувала поліція, цілячись зі зброї, пише видання Falter. На зміну пострілам приходить вже звичний через пандемію звук – сирени швидкої допомоги. У цьому районі один поліцейський зазнає поранення.

Синагога Штадттемпель вже була місцем теракту у 1981 році, тоді двоє людей загинуло.

Люди почали кричати та тікати через вузькі вулички, відомі місцевим як "Бермудський трикутник" або ховатися там, де відпочивали. Транспорт тут не зупинявся, таксі не заїжджали до району. Терорист, вбивши двох перших жертв, втік далі, продовжуючи стріляти. Наприклад, біля ресторану Salzamt, поки його не оточитли і не застрелили копи.

Жительки Відня тікають від стрілянини / Фото The Times of Israel

"Було не менше 100 пострілів біля нашого будинку", – сказав раввин Шломо Хофмайстер, який живе прямо над синагогою. Він розповів The Guardian, що з вікна бачив одного чоловіка, який стріляв по тим, хто сидів за столиками в кафе. Пізніше, близько тисячі людей ховалися у Штаатсопері та Бургтеатрі – головних культурних закладах Відня. Їх евакуювали лише о 23:45, а до цього музиканти грали, щоб втримати людей всередині.

Повідомлення про атаки надходили з різних частин міста, згодом з'ясувалося: всього локацій було шість, всі вони – у центрі Відня біля Дунайського каналу та парламенту країни (площа Рупрехтсплац). Наразі загиблими вважаються четверо віденців (два чоловіка, дві жінки) та один з терористів. Серед жертв "жінка та чоловік похилого віку, молода людина, що проходила повз, офіціантка", уточнив канцлер Курц.

У поки що головного підозрюваного знайшли пістолет, автомат, фейковий пояс смертника та мачете. Його ліквідували біля Церкви св. Руперта через 9 хвилин після старту атак бійці анти-терору "Вега". Представники силових структур "наразі не виключають, що нападників було більше". Принаймні ще один причетний точно знаходиться на свободі.

Найтяжчий день для Австрії за багато років. Ми пережили напад ісламістького терориста. Це спроба розділити нас, тож будуть наслідки, – голова МВС Австрії Карл Нехаммер на прес-конференції.

Від 15 до 17 людей (по різним даним – 24) потрапили до лікарень з вогнепальними пораненнями, серед них є важкопоранені віденці. Вулиці патрулювали до 1000 стражів порядку, гелікоптери, спецпідрозділи "Кобра" та "Вега". Було прийняте рішення розгорнути армію, яка буде охороняти державні будівлі, щоб поліція могла повністю зайнятися розслідуванням.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт та невідомо, скільки людей брали участь у нападі. Розшукова операція триває і за межами столиці, зокрема – у Сант-Пельтені. Кількох людей затримали. Канцлер Австрії Себастьян Курц сказав, що "нападники були професійні". Цієї ж думки дотримується і раввин.

Головна синанога біля якої все почалося / Фото The Irish Sun

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив, що нападник був радикалізованим та, взагалі, "прихильником Ісламської Держави". Його будинок обшукали. Додатково поліція аналізує 20 тисяч відеозаписів, які були їй надіслані.

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"Таке відчуття, що вони організували цю атаку в останню ніч перед локдауном… для максимального впливу", – розповів NYT Фарназ Алаві, консультант з Відня.

Синагоги, кошерні супермаркети, єврейські школи та офіси єврейської спільноти були зачинені як попереджувальні заходи. Європейські лідери висловили співчуття та підтримку Австрії. Теракти у Відні сталися на фоні атак у Франції та Афганістані та Квебеці. Загалом, кількість атак джихадистів в Європі різко впала після поразки Халіфату ІД та втрати ними території. Втім, як бачимо, атаки на хвилі їх пропаганди та радикалізації все ще можливі.

Це перший серйозний напад на Австрію, яку великі теракти до сих пір обходили стороною, на відміну від Ніцци, Парижу, Брюсселю та Лондону. Втім, вічним везіння бути не могло і паростки гніву вже були помітні до цієї атаки.

Балканський слід бойовика та прихована загроза

Хто це зробив Офіційно підтверджена особа вбитого терориста, якому на момент смерті було 20 років. Його звали Куйтім Ф. й він мав подвійне громадянство – Австрії та Північної Македонії, але коріння – з Албанії. Народився та виріс у окрузі Медлінг, який входить до столичної агломерації.

Родина ні в чому не була замішана, але от сам Куйтім – так. Він хотів поїхати до Сирії, тож знаходився під наглядом Офісу з захисту Конституції, як радикалізована через Інтернет людина. Незважаючи на це все, небезпечним ісламістом він не вважався. Займався ісламом з підліткового віку, зіткнувся з проблемами вдома і в школі. Ходив у мечеть, яка підозрювалась у радикалізації молоді.

Його заарештували при спробі перетнути кордон Туреччини та передали назад до Австрії, де Куйтім отримав 22 місяця за гратами. Це сталося у квітні 2019 року, але вже у грудні того ж року його звільнили з в'язниці.

Все через закони щодо засуджень молодих людей у Австрії. Два роки тому, сказав Zeit.de адвокат Куйтіма, до нього прийшла жінка, яка виглядала цілком по західному. Вона розповіла, що її син зник. Загалом, 300 людей з Австрії доєдналися до ІД на Близькому Сході, хоч сама держава не бере там жодної участі.

Куйтім на фото з архівів поліції / Фото Поліція Австрії

За словами голови МВС країни Карла Нехаммера, нападник запостив в Інстаграм своє фото зі зброєю перед початком атаки. Спецназ обшукав його будинок, зайшовши за допомогою вибухівки. Наразі постає багато питань: як не помітили підготовку теракту, звідки у нього стільки зброї, як він (чи його спільники разом з ним) спланував напад?

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Яка взагалі ситуація з радикалізованою молоддю у Відні? Раніше, зазначає головний редактор Falter Флоріан Кленк, експерти вже попереджали уряд про небезпеку недооцінки можливостей ІД. Прецеденти арештів та судів над ісламістами вже були, а розслідування має відповісти на кілька складних питань.