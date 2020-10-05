Протягом 4 жовтня Вірменія та Азербайджан, які воюють за Нагірний Карабах, звинуватили один одного в ракетних обстрілах цивільного населення та мирних міст. Свої заяви обидві сторони підкріпити відеодоказами.

Баку та Єреван звинувачують один одного у ракетних нападах

4 жовтня офіційний Баку заявив, що міста Гянджа, Тертер та Мінгячевір, розташовані на території Азербайджану, обстріляли ракетами з території Вірменії. У повідомленні міноборони Азербайджану мовиться, що через обстріли постраждали цивільні.

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У відповідь міністерство оборони Вірменії спростувало цю заяву: то, мовляв, дезінформація. Натомість правда те, що Азербайджан продовжує бомбардувати головне місто Нагірного Карабаху – Степанакерт.

Загалом ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, і досі у регіоні тривають активні бої. В обох країнах-противниках (Азербайджан і Вірменія) запровадили воєнний стан, оголосили про мобілізацію.

Протягом 4 жовтня у мережі опублікували низку відео боїв та обстрілів міст

Наступ і відступ азербайджанців в районі села Матагіз (Суговушан):

Солдат підбив танк з РПГ приблизно з 50 метрів:

Обстріл Степанакерта (Нагірний Карабах), який зазняв відеореєстратор:

Вірменія показує кадри обстрілу Степанакерта:

Водночас Азербайджан показує руйнування після обстрілу міста Гянджа:

Перевірити правдивість за місцем та часом фільмування цих відео наразі неможливо.

Сторони постійно звинувачують одна одну у провокаціях, нападах, обстрілах, інформують про великі втрати у противника, спростовують повідомлення одна одної.

Доконано відомо хіба те, що за Нагірний Карабах тривають масштабні бої як із застосуванням вогнепальної, так і інформаційної зброї.

На заклики ОБСЄ про припинення вогню та повернення без будь-яких умов до переговорів Вірменія та Азербайджан згодою не відповідають.

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