На атомній станції в Острівці 9 листопада сталась аварія. Хоча самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрив АЕС тільки 7 листопада.

На АЕС потрібно замінити окреме вимірювальне обладнання. Про це повідомили у Міненерго Білорусі, передає телеграм-канал Nexta.

До теми Білорусь стає ядерною державою, – Лукашенко на відкритті першої у країні АЕС

Що сталось на АЕС

На станції вибухнули трансформатори напруги. Відтак турбіна першого енергоблоку пішла на повну ревізію. Тому АЕС поки перестала виробляти енергію.

На щастя, постраждалих немає.

Що цьому передувало

Першу білоруську АЕС в Острівці Гродненської області будували протягом 10 років.

7 листопада Лукашенко відкрив станцію.

Тоді політик заявив, що Білорусь стала ядерною державою.

До слова, проти будівництва АЕС виступала Литва, оскільки станція розташована за 50 кілометрів від Вільнюса.

Країни Балтії були категорично проти запуску реактора через проблеми безпеки АЕС.