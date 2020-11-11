Країна Латинської Америки Нікарагуа надумала відкрити "почесне консульство" в Росії. І все б нічого, але чомусь обрала для цього місто в окупованому росіянами українському Криму – Сімферополь. В МЗС України відреагували жорстко.

Нікарагуа заплатить за неповагу до територіальної цілісності й суверенітету України, причому і грошима, і політичними репутаційними втратами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Інтерфакс-Україна.

Про початок скандалу Окупанти в Криму відкриють так зване консульство Нікарагуа

Мовиться про відкриття Нікарагуа "почесного консульства" в окупованому Сімферополі. Нагадаємо, пані посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес відвідала Крим без узгодження з Україною. І там вручила "почесному консулу" Олегу Бєлавенцеву консульський патент.

Міністр повідомив, що Україна неодноразово публічно й офіційно попереджала владу Нікарагуа про наслідки "відверто недружнього кроку". Україна не залишить цей крок без реакції політичної та економічної.

МЗС України ініціювало застосування проти Нікарагуа економічних санкцій,

– заявив Кулеба.

Адже відкриття "почесного консульства Нікарагуа в РФ із резиденцією в місті Сімферополь" – абсурдне грубе порушення міжнародного права й українського законодавства, "мізерний і жалюгідний крок".

Своїм вчинком, кажуть у МЗС України, Нікарагуа просто підіграє російській агресії. Кулеба наголосив: не можна поставити під сумнів, що Крим є українським.

Я хочу запевнити, що ми будемо застосовувати санкції до будь-якої країни, яка не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, і робитиме кроки, подібні до тих, які зробила Нікарагуа,

– запевнив міністр.

Нікарагуа – перша і єдина країна, яка після анексії Криму Росією у 2014 році наважилася піти проти здорового глузду й міжнародної спільноти.

Однак, зауважимо, росіяни дуже тішаться новині про відкриття бодай якогось "консульства" на окупованому півострові. У ЗМІ РФ вже розгорнули кампанію з лейтмотивом "ми прорвали дипломатичну блокаду".

Тим часом Угорщина та Україна готові перегорнути сторінку: Кулеба та Сійярто обмінялись дипломатичними смс

Нікарагуа – країна у Латинській Америці: дивіться розташування на карті