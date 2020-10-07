Величезний конвертаційний центр у Києві функціонував з 2019 року. Його організаторами виступали експосадовці податкової служби та співробітники банків.

За час роботи "конверт" провів фінансові операції на суму 15 мільярдів гривень, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Слідчі встановили, що робота центру з відмивання грошей та ухиляння підприємців від податків забезпечувала більше 400 фіктивних фірм. Обслуговували підозрювані не тільки приватний бізнес, але й навіть державні та комунальні компанії.

Колишнє керівництво Державної податкової служби надавало можливість клієнтам "конвертцентру" оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику, за рахунок чого вони ухилялися від сплати податків,

– повідомили в СБУ.

Які докази здобули слідчі

Під час обшуків у приміщеннях офісу конвертцентру, а також у домівках фігурантів справи правоохоронці знайшли сотні печаток, оформлених на:

фіктивні підприємства;

офшорні компанії;

податкові органи;

суди;

органи місцевої влади;

нотаріусів.



СБУ викрила нелегальний конвертцентр у Києві

Крім того, працівники спецслужби виявили бухгалтерську документацію, яка підтверджує причетність підозрюваних до оборудок.



СБУ припинила роботу масштабного конвертцентру

Лише частина проблеми

"Конверт", діяльність якого припинили, за словами слідчих, є лише частиною величезного механізму з формування податкового кредиту з ПДВ.