Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення ВАКС. Ним було відмовлено у застосуванні запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі про резиденцію "Межигір'я".

У понеділок, 26 жовтня 2020 року, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це нагадали на фейсбук-сторінці САП.

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Клопотання скерували до суду ще у червні 2020 року. Воно стосувалось застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику держави, підозрюваному у незаконному заволодінні державною резиденцією "Межигір'я" Віктору Януковичу.

️Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку,

– зазначили у пості.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підкреслили, що про розгляд апеляційної скарги повідомлять додатково.

Важливо! Спеціалізована антикорупційна прокуратура має 5 днів, щоб оскаржити рішення слідчого судді.

️Також додали, що, відповідно до Конституції України, особу вважають невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведуть в законному порядку і не встановлять обвинувальний вирок суду.