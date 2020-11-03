В австрійському Відні 2 листопада група людей влаштувала стрілянину на вулицях міста одразу в декількох місцях. Є інформація, що зловмисників загалом було щонайменше 6. ЗМІ показали момент імовірного затримання 4 нападників.

Ще одного нападника теж затримали правоохоронці, але в іншому місці, а шостий зловмисник підірвав себе, пише видання Kronen Zeitung. Втім, наразі ця інформація не є офіційною і її не підтвердили правоохоронні органи Австрії.

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За інформацією поліції, зловмисники влаштували стрілянину одночасно в щонайменше 6 різних місцях Відня. Самих нападників теж було не менше як 6.

Наразі поліція Австрії офіційно підтвердила, що загинула 1 людина, а ще "декілька людей" отримали поранення. Серед них є і працівник поліції.

Натомість за інформацією австрійських ЗМІ, могли загинути одразу 6 людей, серед яких і поранений поліцейський. Водночас у місцевій службі порятунку також підтверджують, що загиблих є декілька.

Нападники у Відні

Відомо, що їх було щонайменше 6. Один із них буцімто підірвався, але в поліції натомість кажуть, що застрелили його.

Також у мережі показали затримання чотирьох інших нападників. Їх усіх правоохоронці спіймали разом в одному місці. Також за інформацією деяких ЗМІ, поліція може розшукувати ще 3 причетних до нападів.

Момент імовірного затримання чотирьох нападників у Відні: відео