У Відні взяли в заручники відвідувачів ресторану, – ЗМІ
У центрі Відня 2 листопада невідомий почав обстрілювати людей. Вже через деякий час у ЗМІ з'явилась інформація, що в іншому районі міста кілька злочинців взяли у заручники відвідувачів ресторану. Поліція підтвердила цей факт, однак власник ресторану – заперечив.
Наразі невідомо чи пов'язані ці 2 теракти. Відповідну інформацію озвучили на австрійському телеканалі ОЕ24.
Детально У центрі Відня невідомий відкрив стрільбу: багато загиблих – відео 18+
Після того, як з'явилась інформація про заручників у ресторані, спецслужбовці почали перевіряти заклади і шукати терористів.
Спецслужби перевіряють заклади у Відні: відео
Поліція згодом підтвердила інформацію про заручників, водночас сам власник ресторану це заперечив.
У ЗМІ повідомляли про нові напади у Відні. Спочатку припускали, що стрілянина відбувалась у готелі Hilton. Однак поліція назвала це плітками.
Теракт у Відні: відвідувачі ресторану у заручниках – дивіться відео
Стрілянина у Відні: що відомо
- Трагедія сталася поблизу площі Шведенплац. Внаслідок теракту одразу 6 вулиць у центрі Відня заблоковані. Поліцейські розшукують зловмисників у районі набережної Дунаю.
- За словами очевидців, вони чекають, доки їм дозволять піти. Є імовірність, що нападники стрілятимуть у натовп, тому поліція стримує людей.
- За даними австрійських ЗМІ, через теракт отримали поранення щонайменше 4 людини, а 7 – загинули.
- Австрійське видання Kronen Zeitung опублікувало відео від очевидців, на якому видно одного з нападників. На ньому – балаклава. В руках терорист тримає автомат.
- У МВС Австрії вже визнали, що стрілянина у Відні – це теракт.
Поділитися новиною