У центрі Відня 2 листопада невідомий почав обстрілювати людей. Вже через деякий час у ЗМІ з'явилась інформація, що в іншому районі міста кілька злочинців взяли у заручники відвідувачів ресторану. Поліція підтвердила цей факт, однак власник ресторану – заперечив.

Наразі невідомо чи пов'язані ці 2 теракти. Відповідну інформацію озвучили на австрійському телеканалі ОЕ24.

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Після того, як з'явилась інформація про заручників у ресторані, спецслужбовці почали перевіряти заклади і шукати терористів.

Спецслужби перевіряють заклади у Відні: відео

Поліція згодом підтвердила інформацію про заручників, водночас сам власник ресторану це заперечив.

У ЗМІ повідомляли про нові напади у Відні. Спочатку припускали, що стрілянина відбувалась у готелі Hilton. Однак поліція назвала це плітками.

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