Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна обов'язково відновить контроль за своїми кордонами в нині окупованих Донецькій і Луганській областях. Він закликав прикордонників готуватися до цього дня.

Потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними й інформаційними інструментами для захисту від ворога. Про це Володимир Зеленський заявив під час поїздки на Луганщину, де він відвідав відділення інспекторів прикордонної служби "Розсипне", пише Офіс Президента України.

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Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки й протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України,

– наголосив глава держави.

Він підкреслив, що гібридне протистояння на сході, яке нині досі триває, створює особливі загрози. Втім Україна – чи не єдина держава в Європі, що вміє цим загрозам протистояти.

Крім того, спілкуючись з прикордонниками, президент висловив переконання, що Україна повністю відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях.

Верховний головнокомандувач підкреслив, що відновлення контролю за кордоном – це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку й Луганську.

"Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась сповна", – заявив Володимир Зеленський, закликавши прикордонників "готуватися до цього дня".



План дій української влади для завершення війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу