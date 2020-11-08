Як відбувається відновлення мосту у зоні бойових дій на Донбасі: промовисті фото
У зоні бойових дій на Донбасі українська сторона продовжує відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Зокрема, тривають роботи з відновлення мосту через залізничні колії автомобільної траси Харків – Дебальцеве.
Докладніше про відновлення мосту на трасі Харків – Дебальцеве
Деталі робіт оприлюднив пресцентр Об’єднаних сил. За даними штабу, упродовж тижня в підготовлені свердловини майбутніх несучих паль мосту встановили та залили бетоном металеві конструкції.
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Триває відновлення мосту через залізничні колії автомобільної траси Харків – Дебальцеве / Фото пресцентру ОС
Крім того, група розмінування обстежила прилеглу до мосту територію. Водночас у межах робіт прибирають залишки бетонних блоків старого шляхопроводу. Його було зруйновано у 2014 році внаслідок бойових дій.
Попередній міст було зруйновано у 2014 році внаслідок бойових дій / Фото пресцентру ОС
Керівництво Об’єднаних сил наголошує, що роботи проводять за планом та у визначені терміни.
Усі роботи обіцяють завершити вчасно / Фото пресцентру ОС
Який ще внесок зробила Україна у розвиток інфраструктури на Донбасі
- Завершуються будівельні роботи на контрольних пунктах пропуску у Золотому та Щасті.
- На майданчику КПВВ “Щастя” встановили автобусну зупинку.
- У районі КПВВ “Золоте” працівники Лисичанського райавтодору очистили узбіччя дороги від чагарнику, гілля. Також відремонтували бар’єрну та тросову огорожу і пофарбували міст.
Додамо, що за безпекою та режимом припинення вогню у районі робіт стежать воїни ОС, українська сторона в СЦКК (Спільний центру з контролю та координації питань припинення вогню) та спостережні патрулі місії ОБСЄ.
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За порядком у районі проведення робіт стежать, зокрема, представники України в СЦКК / Фото пресцентру ОС
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