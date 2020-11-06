Коронакриза зменшила ціну імпорту, – експерт про торговельний баланс України
Черговий транш гальмують, тому що в Міжнародного валютного фонду залишається багато запитань до України. Вони стосуються антикорупційної сфери, реформи судової гілки влади і конфігурації правління Національного банку.
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що зараз в Україні дуже хороша ситуація з торговельним балансом. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Торговельний баланс України
За його словами, оскільки коронакриза глобально зменшила ціну українського імпорту, то немає фундаментальних причин для того, щоб слабшала гривня.
Відновлення програми з МВФ – це основне питання. Поки цього не буде, в Україні висітиме навіс невизначеності, очікування девальвації. Так буде, навіть якщо він не спиратиметься на реальні потоки експорту та імпорту українських товарів і послуг,
– ствердив Вишлінський.
На його думку, Україна – це не Туреччина, яка дуже залежить від туризму, і не Росія чи Нігерія, які залежать від експорту нафти.
В чому проблема з Нацбанком
Експерт ствердив, що МВФ сприймає гірше, ніж невиконання умови чинної програми, перегляд тих зобов'язань, які країна виконала раніше і за які вона вже отримала кредитні гроші.
"Проблема в тому, що від нас відпливають гроші, які вкладали іноземці в купівлю українських державних облігацій у гривнях. Вони продають гривню та купують іноземну валюту, тому що не довіряють економічній політиці нинішнього уряду та стабільності гривні. Іноземці бачать, що відсоткові ставки знизились, попри те, що є очікування щодо девальвації у майбутньому через проблеми з політичною незалежністю НБУ", – сказав директор.
Співпраця на паузі
За словами Вишлінського, проблема полягає в тому, що новий очільник НБУ вирішив сформувати у правлінні свою команду, всупереч закону, який власне і передбачає поступову заміну членів правління і роботу до кінця їхніх контрактів
Закон про Національний банк
Є закон про Національний банк, який ухвалили 2015 року. Він був однією з основних вимог попередньої програми співпраці з Міжнародним валютним фондом після великої кризи 2014 – 2015 років. Закон передбачав дуже жорстоку процедуру зміни правління НБУ для того, щоб унеможливити політичний вплив на прийнятті рішень Національного банку, зокрема рішення про заміну голови.
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