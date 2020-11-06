Черговий транш гальмують, тому що в Міжнародного валютного фонду залишається багато запитань до України. Вони стосуються антикорупційної сфери, реформи судової гілки влади і конфігурації правління Національного банку.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що зараз в Україні дуже хороша ситуація з торговельним балансом. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

До теми Бюджет-2021 надто оптимістичний, – експерт про закладені мільярди дефіциту

Торговельний баланс України

За його словами, оскільки коронакриза глобально зменшила ціну українського імпорту, то немає фундаментальних причин для того, щоб слабшала гривня.

Відновлення програми з МВФ – це основне питання. Поки цього не буде, в Україні висітиме навіс невизначеності, очікування девальвації. Так буде, навіть якщо він не спиратиметься на реальні потоки експорту та імпорту українських товарів і послуг,

– ствердив Вишлінський.

На його думку, Україна – це не Туреччина, яка дуже залежить від туризму, і не Росія чи Нігерія, які залежать від експорту нафти.

В чому проблема з Нацбанком

Експерт ствердив, що МВФ сприймає гірше, ніж невиконання умови чинної програми, перегляд тих зобов'язань, які країна виконала раніше і за які вона вже отримала кредитні гроші.

"Проблема в тому, що від нас відпливають гроші, які вкладали іноземці в купівлю українських державних облігацій у гривнях. Вони продають гривню та купують іноземну валюту, тому що не довіряють економічній політиці нинішнього уряду та стабільності гривні. Іноземці бачать, що відсоткові ставки знизились, попри те, що є очікування щодо девальвації у майбутньому через проблеми з політичною незалежністю НБУ", – сказав директор.

Зазначимо! Верховна Рада 5 листопада 2020 року ухвалила проєкт Держбюджету на 2021 рік, в якому Кабмін передбачив 270 мільярдів дефіциту. Його частину в Міністерстві фінансів планували латати якраз запозиченнями від МВФ. Але якщо співпрацю найближчим часом не вдасться відновити, уряд буде змушений переглянути бюджет ще раз та зменшити витрати.

Співпраця на паузі

За словами Вишлінського, проблема полягає в тому, що новий очільник НБУ вирішив сформувати у правлінні свою команду, всупереч закону, який власне і передбачає поступову заміну членів правління і роботу до кінця їхніх контрактів

Закон про Національний банк

Є закон про Національний банк, який ухвалили 2015 року. Він був однією з основних вимог попередньої програми співпраці з Міжнародним валютним фондом після великої кризи 2014 – 2015 років. Закон передбачав дуже жорстоку процедуру зміни правління НБУ для того, щоб унеможливити політичний вплив на прийнятті рішень Національного банку, зокрема рішення про заміну голови.

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Що передбачає Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу