"Гуцульщина" знову курсуватиме: відновлять рух потягу Київ – Рахів
В Укрзалізниці ухвалили рішення відновити рух потягу "Гуцульщина". Потяг № 357/358 Київ – Рахів курсуватиме вже з 18 грудня.
"Гуцульщина" курсуватиме щодня
Квитки на потяг можна придбати вже онлайн або ж у залізничних касах. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
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"Гуцульщина" курсуватиме щодня у складі 12 вагонів. З них – 1 спальний, 5 купейних та 6 плацкартних.
Ключові станції формування пасажиропотоку на маршруті потяга:
- Тернопіль;
- Чортків;
- Кіцмань;
- Коломия:
- Яремче;
- Ворохта;
- Ясіня;
- Рахів.
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Зазначимо, що в Укрзалізниці вже анонсували відновлення руху низки потягів. Крім того, частину маршрутів продовжать, а також збільшать періодичність курсування поїздів. Обіцяють і додаткові поїзди.
Відновлять рух таких поїздів:
- № 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, назад з 14 грудня.
- № 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, назад з 14 грудня.
- № 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.
- № 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.
- № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, назад 14 грудня.
- № 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня – з Рахова.
- № 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня в обох напрямках.
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