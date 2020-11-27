В Укрзалізниці ухвалили рішення відновити рух потягу "Гуцульщина". Потяг № 357/358 Київ – Рахів курсуватиме вже з 18 грудня.

"Гуцульщина" курсуватиме щодня

Квитки на потяг можна придбати вже онлайн або ж у залізничних касах. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

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"Гуцульщина" курсуватиме щодня у складі 12 вагонів. З них – 1 спальний, 5 купейних та 6 плацкартних.

Ключові станції формування пасажиропотоку на маршруті потяга:

Тернопіль;

Чортків;

Кіцмань;

Коломия:

Яремче;

Ворохта;

Ясіня;

Рахів.

Зверніть увагу! Ознайомитись з графіком руху потяга № 357/358 Київ – Рахів можна тут.

На новорічні свята обіцяють більше потягів

Зазначимо, що в Укрзалізниці вже анонсували відновлення руху низки потягів. Крім того, частину маршрутів продовжать, а також збільшать періодичність курсування поїздів. Обіцяють і додаткові поїзди.

Відновлять рух таких поїздів: