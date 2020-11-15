Мед не був би таким унікальним, якби не комахи, які його створюють. Вони є найпершими претендентами до споживання меду. Але ж ні, кілька разів на теплий сезон пасічники вигрібають майже усе здобуте кропіткою працею, а тому бджолам знову доводиться літати сотні кілометрів у пошуках нектару.

Однак не завжди про них люди відгукуються добре. Найпопулярніші міфи про бджіл зібрав 24 канал у програмі "Обережно, міф".

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Міф 1. Трутні – дармоїди

Академік АН України, почесний пасічник України Микола Ульяніч зазначив, що трутнями можна називати тих, які тільки їдять, але нічого не роблять. Однак насправді трутні – дуже важлива частина вулика.

Довідка. Трутень – це бджоли чоловічої статі. Вони є невіддільною частиною бджолиної сім'ї, адже без них не буде розмноження. Вони набагато більші за робочих бджіл.

"Дійсно, трутні нічого не виробляють на відміну від робочої бджоли. Однак трутень відіграє важливу роль у системі розмноження. Матці для запліднення треба кілька трутнів, навіть до 10", – розповів пасічник Дмитро Ужасний.

Функція трутнів – це продовження бджолиного роду. Їх бджоли виводять з величезним запасом, тому що потрібне гарантоване запліднення матки під час її вильоту.

Господинею є бджолина матка, але її праця буде, я вважаю, на 75% залежати від трутня,

– запевнив Ульяніч.

Трутні, які англійською, до речі, звуться дронами, хоч і не приносять меду та не вміють жалити, насправді мають шляхетну і драматичну долю: ті, кому випала честь запліднити "королеву", гинуть від ампутації найціннішого чоловічого органу одразу після сексу.

Якщо взагалі прибрати трутнів з вулика, сім'я гірше збиратиме мед і, дуже ймовірно, що загине. Тож називати їх утриманцями щонайменше несправедливо.



Трутень / Фото pasika.pp.ua

Міф 2. Бджола жалить лише один раз

Дмитро Ужасний зауважив, що будь-яка бджола – це камікадзе. "Бджола у порівнянні з осою є благородним воїном камікадзе, яка, захищаючи свій клан, нападає і гине", – сказав він.

У неї жало таке з зубчиками. Коли вона жалить, то вже не може його витягнути,

– пояснив почесний пасічник України Василь Соломка.

Після того, як жало відривається у бджоли, то вона живе ще приблизно 40 хвилин. Цікавим фактом є те, що бджоли можуть жалити одна одну. Однак у цьому разі вони легко виймають своє жало і залишаються живі.

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Також бджоли дуже кусають ссавців. Зокрема, вони не можуть терпіти запаху кінського поту. "Перша бджола, яка жалить, виділяє феромон. Тоді інші бджоли на цей феромон реагують і також накидуються (на ссавця – 24 канал)", – пояснив Ужасний.

Що відомо про феромон? Феромон бджолиної атаки має запах банану. Відтак, будь-які продукти з цим запахом, та й самі фрукти на пасіку краще не приносити. Ба більше, варто уникати будь-яких різких ароматів. Не завадить і прикрити рот та ніс звичайною медичною маскою, адже бджоли розпізнають зони виділення вуглекислого газу, відтак ціляться просто в обличчя.

Є кілька народних методів, що роботи, якщо вжалила бджола. Зазвичай прикладають м'яту чи таблетку валідолу.

Залізні правила роботи на пасіці – без похмілля. Якщо ви звечора випили і вранці у вас перегар – будьте готові, що бджоли будуть облипати на вашу сітку. Вони гостро реагують на випари алкоголю, піт, парфуми, бензин,

– зазначив Ужасний.

Пасічник пояснив, що запах алкоголю заважає бджолам працювати. "Вони налаштовані на роботу, а тут з'являється джерело незрозумілого запаху, яке їм заважає", – наголосив Ужасний.

Ульяніч пояснив, що якщо дихати на бджолу запахом алкоголю – вона розізлиться. Також бджоли люблять запах меліси, тому можна протерти руки прополісом.



Бджоли помирають після першого укусу / Фото sobitie.com.ua

Міф 3. Бджола впізнає свого пасічника

Пасічники запевнили, що бджола – не собака. Вона, на жаль, не може звикати ні до людини, ні до тварини. "Це все для них однаково. Вони будуть атакувати", – підсумував експерт Ужасний.

Бджоли всі дикі. Домашніх немає,

– сказав Василь Соломка.

Учені, які цікавилися цим питанням, провели низку експериментів, де пропонували бджолам розрізнити людей за звуками, запахами та фото з різних ракурсів. Виявилось, що найкраще комахи впізнають обличчя і розрізняють їх протягом 2 – 3 днів після зустрічі, але не довше. Також їх легко ввести в оману, змінивши одяг чи капелюх.



Бджоли не звикають до свого пасічника / Фото khm.dcz.gov.ua

Міф 4. Пасічники ненавидять сусідів-фермерів

Ужасний зазначив, що взаємодія сусідів-фермерів – це як партії ОПЗЖ та "Європейська солідарність". "Війни пасічників і фермерів – це вже ні для кого не новина", – підсумував пасічник.

Останні 5 років по всій Україні масово гинуть бджоли. Пасічники кричать, що злі фермери отруюють поля пестицидами, а тому і вимирають бджоли. Фермери ж кажуть, що їх не підтримує держава і вони змушені купувати дешеві пестициди, щоб втриматись у бізнесі.

У багатьох країнах світу фермери навпаки платять пасічникам за те, що вони приїжджають, деякі привозять свої пасіки за 100 – 500 кілометрів для того, щоб запилити,

– сказав Ульяніч.

Коли фермер хоче обробляти поля, то він повинен попередити про це бджолярів. Однак це також не завжди допомагає, адже бджола – це не собака. Пасічник не може її закрити у вулику. Саме через цю війну часто відбуваються підпали полів та тракторів.



В Україні масово гинуть бджоли / Фото bn24.biz.ua

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