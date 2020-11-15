Чи люблять бджоли запах алкоголю: відомі факти та міфи про комах, у які ви вірили
Мед не був би таким унікальним, якби не комахи, які його створюють. Вони є найпершими претендентами до споживання меду. Але ж ні, кілька разів на теплий сезон пасічники вигрібають майже усе здобуте кропіткою працею, а тому бджолам знову доводиться літати сотні кілометрів у пошуках нектару.
Однак не завжди про них люди відгукуються добре. Найпопулярніші міфи про бджіл зібрав 24 канал у програмі "Обережно, міф".
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Міф 1. Трутні – дармоїди
Академік АН України, почесний пасічник України Микола Ульяніч зазначив, що трутнями можна називати тих, які тільки їдять, але нічого не роблять. Однак насправді трутні – дуже важлива частина вулика.
"Дійсно, трутні нічого не виробляють на відміну від робочої бджоли. Однак трутень відіграє важливу роль у системі розмноження. Матці для запліднення треба кілька трутнів, навіть до 10", – розповів пасічник Дмитро Ужасний.
Функція трутнів – це продовження бджолиного роду. Їх бджоли виводять з величезним запасом, тому що потрібне гарантоване запліднення матки під час її вильоту.
Господинею є бджолина матка, але її праця буде, я вважаю, на 75% залежати від трутня,
– запевнив Ульяніч.
Трутні, які англійською, до речі, звуться дронами, хоч і не приносять меду та не вміють жалити, насправді мають шляхетну і драматичну долю: ті, кому випала честь запліднити "королеву", гинуть від ампутації найціннішого чоловічого органу одразу після сексу.
Якщо взагалі прибрати трутнів з вулика, сім'я гірше збиратиме мед і, дуже ймовірно, що загине. Тож називати їх утриманцями щонайменше несправедливо.
Трутень / Фото pasika.pp.ua
Міф 2. Бджола жалить лише один раз
Дмитро Ужасний зауважив, що будь-яка бджола – це камікадзе. "Бджола у порівнянні з осою є благородним воїном камікадзе, яка, захищаючи свій клан, нападає і гине", – сказав він.
У неї жало таке з зубчиками. Коли вона жалить, то вже не може його витягнути,
– пояснив почесний пасічник України Василь Соломка.
Після того, як жало відривається у бджоли, то вона живе ще приблизно 40 хвилин. Цікавим фактом є те, що бджоли можуть жалити одна одну. Однак у цьому разі вони легко виймають своє жало і залишаються живі.
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Також бджоли дуже кусають ссавців. Зокрема, вони не можуть терпіти запаху кінського поту. "Перша бджола, яка жалить, виділяє феромон. Тоді інші бджоли на цей феромон реагують і також накидуються (на ссавця – 24 канал)", – пояснив Ужасний.
Що відомо про феромон?Феромон бджолиної атаки має запах банану. Відтак, будь-які продукти з цим запахом, та й самі фрукти на пасіку краще не приносити. Ба більше, варто уникати будь-яких різких ароматів. Не завадить і прикрити рот та ніс звичайною медичною маскою, адже бджоли розпізнають зони виділення вуглекислого газу, відтак ціляться просто в обличчя.
Є кілька народних методів, що роботи, якщо вжалила бджола. Зазвичай прикладають м'яту чи таблетку валідолу.
Залізні правила роботи на пасіці – без похмілля. Якщо ви звечора випили і вранці у вас перегар – будьте готові, що бджоли будуть облипати на вашу сітку. Вони гостро реагують на випари алкоголю, піт, парфуми, бензин,
– зазначив Ужасний.
Пасічник пояснив, що запах алкоголю заважає бджолам працювати. "Вони налаштовані на роботу, а тут з'являється джерело незрозумілого запаху, яке їм заважає", – наголосив Ужасний.
Ульяніч пояснив, що якщо дихати на бджолу запахом алкоголю – вона розізлиться. Також бджоли люблять запах меліси, тому можна протерти руки прополісом.
Бджоли помирають після першого укусу / Фото sobitie.com.ua
Міф 3. Бджола впізнає свого пасічника
Пасічники запевнили, що бджола – не собака. Вона, на жаль, не може звикати ні до людини, ні до тварини. "Це все для них однаково. Вони будуть атакувати", – підсумував експерт Ужасний.
Бджоли всі дикі. Домашніх немає,
– сказав Василь Соломка.
Учені, які цікавилися цим питанням, провели низку експериментів, де пропонували бджолам розрізнити людей за звуками, запахами та фото з різних ракурсів. Виявилось, що найкраще комахи впізнають обличчя і розрізняють їх протягом 2 – 3 днів після зустрічі, але не довше. Також їх легко ввести в оману, змінивши одяг чи капелюх.
Бджоли не звикають до свого пасічника / Фото khm.dcz.gov.ua
Міф 4. Пасічники ненавидять сусідів-фермерів
Ужасний зазначив, що взаємодія сусідів-фермерів – це як партії ОПЗЖ та "Європейська солідарність". "Війни пасічників і фермерів – це вже ні для кого не новина", – підсумував пасічник.
Останні 5 років по всій Україні масово гинуть бджоли. Пасічники кричать, що злі фермери отруюють поля пестицидами, а тому і вимирають бджоли. Фермери ж кажуть, що їх не підтримує держава і вони змушені купувати дешеві пестициди, щоб втриматись у бізнесі.
У багатьох країнах світу фермери навпаки платять пасічникам за те, що вони приїжджають, деякі привозять свої пасіки за 100 – 500 кілометрів для того, щоб запилити,
– сказав Ульяніч.
Коли фермер хоче обробляти поля, то він повинен попередити про це бджолярів. Однак це також не завжди допомагає, адже бджола – це не собака. Пасічник не може її закрити у вулику. Саме через цю війну часто відбуваються підпали полів та тракторів.
В Україні масово гинуть бджоли / Фото bn24.biz.ua
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