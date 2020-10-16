До Дня захисника України військова ВМСУ Марія Пишна отримала у подарунок новеньку квартиру в Одесі. Аж раптом у мережі спалахнув чималий скандал. Річ у тім, що влітку жінка відпочивала в окупованому Криму і постила фото у соцмережах.

Через скандал Марія вже видалила світлини, однак обурення суспільство не вщухло. Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

За інформацією ЗМІ, Марія Пишна проходить службу у Військово-Морських Силах ЗС України вже давно. А в 2014 році переїхала до Одеси разом з іншими колегами.

Фото новенької квартири військова оприлюднила на сторінці у фейсбуці. Там же вона публікувала світлини з Криму, які зробила нещодавно. Щоправда, після гучного скандала дописи про відвідини окупованого півострова жінка видалила.

У Збройних силах наразі ніяк не прокоментували ситуацію.



Марія Пишна отримала у подарунок новеньку квартиру в Одесі / Скриншот з її фейсбук-сторінки



Марія Пишна відвідала окупований Крим / Скриншот з її фейсбук-сторінки



Військовослужбовиця війпочивала у Криму / Скриншот з її фейсбук-сторінки