У музеї Революції Гідності заявили, що неодноразово повідомляли владу про проблеми з будівництвом меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Однак жодної відповіді не отримали.

Керівництво музею вже підготувало низку документів, які стосуються будівництва меморіалу. Про це повідомила пресслужба музею Революції Гідності.

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В інституції наголосили, що відповідальність за досі непобудований меморіал несе не музей. Її має розділити між собою керівництво держави.

Цю відповідальність повинні розділити: Президент України, Генеральна прокуратура, уряд на чолі з прем'єром. Незалежно від прізвищ цих посадовців,

– мовиться у повідомленні.

Що ще сказали у музеї

Напередодні 7 річниці Революції Гідності на музей скоїли справжню інформаційну атаку.

Її завданням було дискредитувати інституцію, яка "уособлює собою політику національної пам'яті і щодо Майдану, і загалом – щодо права народу боротись проти тиранії у своїй країні".

Репутація музею впливає на ставлення до Революції Гідності загалом.

Зверніть увагу! Обшуки у музеї Революції гідності провели 19 листопада. У СБУ заявили, що розслідують розкрадання бюджетних грошей при реконструкції комплексу. Детальніше читайте тут.