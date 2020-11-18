Обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися до кінця 2020 року. Українська сторона запропонувала встановити дедлайн – до 24 грудня.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович запевнив, що обмін полоненими – це ініціатива не лише української сторони. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Хто підтримує Україну

За його словами, Україну повністю підтримують Німеччина та Франція. Про це засвідчили заяви обох країн.

Відповідь Росії

Він ствердив, що російська сторона, зокрема Марія Захарова, відреагувала гнівно. Але, попри це, жодного слова про полонених не сказала.

Ми чекаємо відповіді російської сторони, але поки ми її не чуємо,

– запевнив Арестович.

Речник ТКГ нагадав, що перший лист Росії про обмін полоненими відправили 18 липня. Відтоді вона публікує в інформаційному просторі звинувачення, начебто Україна не хоче проводити обмін.

Та насправді саме окупанти не відреагували на український список, та ще й не надали свій. Він додав, що у списку приблизно 100 осіб.

Чи погодиться російська сторона на обмін

На думку Арестовича, є підстави думати, що Росія обміняє полонених до Різдва. Адже тиск, який здійснили Франція і Німеччина на росіян – безпрецедентний.

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