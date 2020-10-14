Чи відправлять Раду на карантин: відповідь Разумкова
У Верховній Раді кількість хворих на коронавірус депутатів зростає. Через це в задумуються, чи запровадити карантин для парламентарів.
Водночас в апараті парламенту на COVID-19 захворіли майже 30 осіб. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".
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За його словами, цього тижня у Раді захворіли ще декілька народних депутатів. Загалом в уряді від початку пандемії перехворіли та хворіють приблизно 60 нардепів.
Наразі я не готовий назвати останні показники щодо депутатів. Однак до 60 осіб загалом перебороли хворобу або нездужають. Майже щодня у нас з'являються додаткові хворі,
– додав Разумков.
Глава уряду зазначив, що попри зростання хворих у Верховній Раді не впроваджуватимуть карантин. Втім, можуть внести зміни до робочого графіку парламенту.
"Уряд минулого разу не йшов на карантин і цього разу не буде. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада як єдина законодавча інституція в Україні не буде йти на карантин", – заявив Разумков.
Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу