У Верховній Раді кількість хворих на коронавірус депутатів зростає. Через це в задумуються, чи запровадити карантин для парламентарів.

Водночас в апараті парламенту на COVID-19 захворіли майже 30 осіб. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, цього тижня у Раді захворіли ще декілька народних депутатів. Загалом в уряді від початку пандемії перехворіли та хворіють приблизно 60 нардепів.

Наразі я не готовий назвати останні показники щодо депутатів. Однак до 60 осіб загалом перебороли хворобу або нездужають. Майже щодня у нас з'являються додаткові хворі,

– додав Разумков.

Глава уряду зазначив, що попри зростання хворих у Верховній Раді не впроваджуватимуть карантин. Втім, можуть внести зміни до робочого графіку парламенту.

"Уряд минулого разу не йшов на карантин і цього разу не буде. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада як єдина законодавча інституція в Україні не буде йти на карантин", – заявив Разумков.

Довідка. У Верховній Раді під час засідання, яке відбулося 13 жовтня 2020 року, ухвалили рішення про нові протиепідеміологічні заходи в Україні. Причиною стало стрімке погіршення ситуації з COVID-19. Детальніше про карантин в Україні – читайте тут.



Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу