Пацієнти та медики в паніці, – лікарка про критичну ситуацію в одеській лікарні №5
Ситуація в одеській лікарні №5 досі залишається критичною. Через брак обладнання та медичного персоналу люди вмирають, а їхні тіла лежать у палатах та холах поруч із живими пацієнтами. Медики лікарні заявили про паніку серед лікарів та пацієнтів.
Щодня до лікарні привозять по 50 нових хворих. Це надзвичайно велике навантаження, з яким лікарі не здатні впоратися. Про це розповіла заступниця директора лікувального закладу Людмила Бірюкова, пише PavlovskyNews.
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Бірюкова зазначила, що зараз у лікарні велике навантаженням на медперсонал, якого не вистачає.
Причому буває, що відразу вмирають по кілька людей. Пацієнти панікують, медперсонал панікує,
– заявила заступниця директора лікарні.
За її словами, зараз біля входу в лікарню чергує охорона, оскільки напередодні туди проривалися родичі хворих, з якими у медиків виникали конфлікти.
Як цю ситуацію коментує МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що напередодні спілкувався з новопризначеним головою ОДА Ігорем Гриневецьким та попросив з'ясувати ситуацію щодо фактів, про які говорять, зокрема, волонтери.
Зрозуміло, інколи виникають питання у деяких лікарнях. Є напружена ситуація в Одесі та у Черкасах. Тому я звертаюся до місцевої влади, їхнє зобов'язання – забезпечити їх кисневими точками та концентраторами,
– додав урядовець.
Він запевнив, що додаткові гроші, про які просили на ці потреби у регіонах, виділили: на початку жовтня, потім ще 571 мільйон та 895 мільйонів нещодавно.
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Що відомо про колапс в одеській лікарні
- В Одесі склалася критична ситуація з госпіталізацією пацієнтів з коронавірусом. За повідомленнями волонтерів, міська лікарня №5 на 90 ліжко-місць заповнилася за 1,5 дня після відкриття.
- У самій лікарні не вистачає медперсоналу, а пацієнти та їхні родичі спостерігали картину з несвоєчасним вивезенням тіл померлих, які лежали в холі й палатах.
- Після шокуючих фотографій з лікарні родичі пацієнтів спробували прорватися всередину медустанови. Тому військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону територію лікарні.
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