Ситуація в одеській лікарні №5 досі залишається критичною. Через брак обладнання та медичного персоналу люди вмирають, а їхні тіла лежать у палатах та холах поруч із живими пацієнтами. Медики лікарні заявили про паніку серед лікарів та пацієнтів.

Щодня до лікарні привозять по 50 нових хворих. Це надзвичайно велике навантаження, з яким лікарі не здатні впоратися. Про це розповіла заступниця директора лікувального закладу Людмила Бірюкова, пише PavlovskyNews.

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Бірюкова зазначила, що зараз у лікарні велике навантаженням на медперсонал, якого не вистачає.

Причому буває, що відразу вмирають по кілька людей. Пацієнти панікують, медперсонал панікує,

– заявила заступниця директора лікарні.

За її словами, зараз біля входу в лікарню чергує охорона, оскільки напередодні туди проривалися родичі хворих, з якими у медиків виникали конфлікти.

Як цю ситуацію коментує МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що напередодні спілкувався з новопризначеним головою ОДА Ігорем Гриневецьким та попросив з'ясувати ситуацію щодо фактів, про які говорять, зокрема, волонтери.

Зрозуміло, інколи виникають питання у деяких лікарнях. Є напружена ситуація в Одесі та у Черкасах. Тому я звертаюся до місцевої влади, їхнє зобов'язання – забезпечити їх кисневими точками та концентраторами,

– додав урядовець.

Він запевнив, що додаткові гроші, про які просили на ці потреби у регіонах, виділили: на початку жовтня, потім ще 571 мільйон та 895 мільйонів нещодавно.

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