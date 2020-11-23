Трасу, що з'єднує прифронтові Щастя і Станицю Луганську, завершили ремонтували у 2019 році. Важко повірити, але вже за рік ця дорога знов стала непридатною.

Фото дороги у неналежному стані опублікував журналіст і представник України в ТКГ Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

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Казанський зауважив, що суттєво постраждав верхній шар асфальту.

Верхній шар асфальту вже убитий важкими вантажівками і зрізаний. Цікаво, хто буде за це платити? І понесе хтось відповідальність за викинуті на вітер гроші платників податків,

– запитав журналіст.



Дорога на Щастя вже стала непридатною / Фото Дениса Казанського

Зауважимо, що раніше Укравтодор анонсував ремонт кількох доріг на Луганщині, серед них: