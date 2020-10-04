Видрі знайшли пару через фейковий сайт знайомств: романтична історія кохання
Видрі Гарріс вже 10 років. Він цьогоріч втратив свою кохану. Працівники Корнуольського заказника для ластоногих, що в Англії, знайшли незвичайний вихід із ситуації – вони самі створили сайт онлайн-знайомств і завели для Гарріса профіль. Результат не забарився.
Тепер у видри є нове кохання. Про це йдеться у пресрелізі заказника.
Цікаво Унікальні наскельні малюнки, яким понад 9 тисяч років, знайшли в Австралії: фото
Історія Гарріса
Видру Гарріса перевели в заказник у 2016 році. Його сім'я з зоопарку в Уельсі відмовилася від нього. Його друга половинка – видра, на ім'я Абрикосинка. На жаль, нещодавно вона померла.
Видрі дали другий шанс на кохання
В заказнику вирішили дати видрі другий шанс закохатися. Там створили фейковий онлайн-сайт знайомств Fishing for Love і завели профіль для Гарріса. В описі йшлося про те, що він дуже уважний, любить ніжитися й уважно слухає, а ще "кохатиме так, як жодна інша видра".
Сторінка Гаррі / Скриншот з Корнуольського заказника
Гепі-енд
На акаунт Гарріса відгукнулися – в іншому заказнику з англійського міста. Тамтешня видра Гарбузик також пережила втрату партнера. Тому працівники обох закладів вирішили спробувати звести тварин разом.
Щаслива видра Гаррі / Фото Корнуольського заказника