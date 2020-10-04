Видрі Гарріс вже 10 років. Він цьогоріч втратив свою кохану. Працівники Корнуольського заказника для ластоногих, що в Англії, знайшли незвичайний вихід із ситуації – вони самі створили сайт онлайн-знайомств і завели для Гарріса профіль. Результат не забарився.

Тепер у видри є нове кохання. Про це йдеться у пресрелізі заказника.

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Історія Гарріса

Видру Гарріса перевели в заказник у 2016 році. Його сім'я з зоопарку в Уельсі відмовилася від нього. Його друга половинка – видра, на ім'я Абрикосинка. На жаль, нещодавно вона померла.

Довідка. Видри живуть у природі парами. Якщо хтось один в парі помирає, то це сильний удар для іншої половинки.

Видрі дали другий шанс на кохання

В заказнику вирішили дати видрі другий шанс закохатися. Там створили фейковий онлайн-сайт знайомств Fishing for Love і завели профіль для Гарріса. В описі йшлося про те, що він дуже уважний, любить ніжитися й уважно слухає, а ще "кохатиме так, як жодна інша видра".



Сторінка Гаррі / Скриншот з Корнуольського заказника

Гепі-енд

На акаунт Гарріса відгукнулися – в іншому заказнику з англійського міста. Тамтешня видра Гарбузик також пережила втрату партнера. Тому працівники обох закладів вирішили спробувати звести тварин разом.



Щаслива видра Гаррі / Фото Корнуольського заказника