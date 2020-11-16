У комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації не розглядали тему звільнення очільника МОЗ Максима Степанова. Відповідного питання на порядку денному немає.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Лада Булах. Проте вона не пов'язує претензії до Степанова з якістю управління система охорони здоров'я в режимі кризи.

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За словами членкині комітету, в Україні є достатньо фахівців, серед яких можна обрати іншого міністра. Зокрема людей, які не працювали в системі охорони здоров'я, але мають освіту лікаря й не брали участі в плануванні і провадженні реформ охорони здоров'я – вдосталь.

Максим Степанов не належить до відповідної категорії управлінців. З першого разу він не набрав достатньої кількості голосів для призначення міністром охорони здоров'я,

– зауважила вона.

Практика карантину вихідного дня

Практика карантину вихідного дня не є унікальною, його також запровадив Ізраїль, розповіла Лада Булах. Відповідні обмеження, за її словами, загальмували поширення інфекції, вона зменшилась на 20%. Однак це не є перемогою, це лише уповільнення інфікування людей та зменшення навантаження на систему охорони здоров'я, наголосила членкиня комітету.

Також вона розповіла, що відповідне рішення частково виправдане, однак в порядку денному комітету є постанова ВР щодо рекомендації Кабміну скасувати карантин вихідного дня. Це буде можливо через повну підтримку рішення фракціями та депутатськими групами, наголосила Лада Булах.

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Чому заговорили про відставку Степанова Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада отримав позитивний тест на коронавірус, наразі урядовець перебуває на самоізоляції.

Вже 16 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в Офісі Президента й Кабміні погодили відставку очільника МОЗ Максима Степанова. За його словами, ще 13 листопада у Кабінеті Міністрів підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра, через що він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки.

Як повідомив нардеп, після того, як Степанов дізнався, що голоси за його відставку вже є – він пішов "на лікарняний". Однак сам міністр відповідну інформацію не прокоментував.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу