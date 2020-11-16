Відставка Степанова: у комітеті Ради розповіли, чи розглядали питання
У комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації не розглядали тему звільнення очільника МОЗ Максима Степанова. Відповідного питання на порядку денному немає.
Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Лада Булах. Проте вона не пов'язує претензії до Степанова з якістю управління система охорони здоров'я в режимі кризи.
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За словами членкині комітету, в Україні є достатньо фахівців, серед яких можна обрати іншого міністра. Зокрема людей, які не працювали в системі охорони здоров'я, але мають освіту лікаря й не брали участі в плануванні і провадженні реформ охорони здоров'я – вдосталь.
Максим Степанов не належить до відповідної категорії управлінців. З першого разу він не набрав достатньої кількості голосів для призначення міністром охорони здоров'я,
– зауважила вона.
Практика карантину вихідного дня
Практика карантину вихідного дня не є унікальною, його також запровадив Ізраїль, розповіла Лада Булах. Відповідні обмеження, за її словами, загальмували поширення інфекції, вона зменшилась на 20%. Однак це не є перемогою, це лише уповільнення інфікування людей та зменшення навантаження на систему охорони здоров'я, наголосила членкиня комітету.
Також вона розповіла, що відповідне рішення частково виправдане, однак в порядку денному комітету є постанова ВР щодо рекомендації Кабміну скасувати карантин вихідного дня. Це буде можливо через повну підтримку рішення фракціями та депутатськими групами, наголосила Лада Булах.
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Чому заговорили про відставку Степанова
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада отримав позитивний тест на коронавірус, наразі урядовець перебуває на самоізоляції.
- Вже 16 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в Офісі Президента й Кабміні погодили відставку очільника МОЗ Максима Степанова. За його словами, ще 13 листопада у Кабінеті Міністрів підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра, через що він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки.
- Як повідомив нардеп, після того, як Степанов дізнався, що голоси за його відставку вже є – він пішов "на лікарняний". Однак сам міністр відповідну інформацію не прокоментував.
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