Опозиції Вірменії не вдалось зібрати позачергове засідання парламенту, аби поставити питання про відставку глави уряду Нікола Пашиняна. Для цього не вистачило кворуму.

Парламентарі від провладної фракції не прийшли

Під парламентом зібрались люди, їх намагались розігнати силовики. Протестувальників опозиція попросила розійтись. Про це інформує Sputnik у телеграмі.

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Засідання парламенту не відбулось, оскільки не було забезпечено кворуму. На засідання з'явилась лише віцеспікер Лена Назарян. Інші депутати від правлячої партії навіть не прийшли,

– повідомила опозиціонерка Наїра Зограбян.

В опозиції, проте, налаштовані оптимістично. Як заявив представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателяна, ситуація має вирішитись до ночі 12 листопада.

Опозиція Вірменії об'єдналась у Комітет національного порятунку

Зазначимо, що представники 17 політсил у Вірменії об'єднались у Комітет національного порятунку. Його мета – добитись відставки Пашиняна та його уряду, а згодом взятись за повернення Нагірного Карабаху.

Дивіться відео з-під парламенту Вірменії:

Чому у Вірменії відбуваються протести? Угоду щодо Нагірного Карабаху, яку 9 листопада підписали Вірменія, Азербайджан та Росія, вірмени сприйняли, як повну капітуляцію. Люди вийшли на вулиці, вимагаючи відставки глави уряду. 10 листопада вони захопили будівлю уряду та парламенту. Спікера Арарата Мірзояна побили. Під час акцій протесту Угоду щодо Нагірного Карабаху, яку 9 листопада підписали Вірменія, Азербайджан та Росія, вірмени сприйняли, як повну капітуляцію. Люди вийшли на вулиці, вимагаючи відставки глави уряду. 10 листопада вони захопили будівлю уряду та парламенту. Спікера Арарата Мірзояна побили. Під час акцій протесту уже затримали близько 130 осіб

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