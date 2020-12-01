У комітеті Ради погодили варіант законопроєкту про відтермінування введення касових апаратів для ФОПів. Крім цього, для ризикових груп будуть значні послаблення.

Так, текст законопроєкту погодили. Про це розповів перший заступник глави комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, повідомляє Інтерфакс.

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Що відомо про законопроєкт

За словами Железняка, у комітеті домовились зробити доопрацьований варіант законопроєкту про відтермінування введення РРО на рік. Для ризикових груп передбачать значні послаблення.

Також передбачено скасування кешбеку в багатьох питаннях, скасування обмежень ФОП, коли є конкретна сума і, відштовхуючись від неї, потрібно вводити фіскалізацію,

– наголосив нардеп.

Також політик додав, що наразі все буде прив'язане до мінімальної зарплати.

Натомість член комітету Ніна Южанська зауважила, що введення касових апаратів з 1 січня 2021 року продовжать для груп, що передбачені законодавством: продаж складної побутової техніки, реалізація медичних препаратів і медичних виробів, а також ювелірних виробів.

Рада провалила голосування за відстрочку РРО

У парламенті 17 листопада провалили голосування про відтермінування касових апаратів для ФОП. Тоді під стінами парламенту знову зібралися ФОПи. Люди виступали проти введення касових апаратів.

Згодом президент Володимир Зеленський подав новий законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів.