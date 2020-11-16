У Раді допрацювали закон про відтермінування введення касових апаратів для ФОП до 2022 року. Комітет вже підготував проєкт до повторного першого читання.

У законопроєкті відбулись суттєві зміни. Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє "РБК-Україна".

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Що змінилося

За словами Гетманцева, попередній варіант закону не отримав підтримки, тому що відтермінування введення РРО було прописане для усіх ФОП.

Тепер відтермінування скасували для тих, хто займається так званими ризиковими видами діяльності. Зокрема, торгівлею в інтернеті, ювелірними виробами, секондхендом, автозапчастинами. Ці види діяльності фіскалізують з 1 січня, як визначено законом, інші – перенесуть з 1 січня 2022 року.

Зокрема, торгівлею в інтернеті, ювелірними виробами, секондхендом, автозапчастинами. Ці види діяльності фіскалізують з 1 січня, як визначено законом, інші – перенесуть з 1 січня 2022 року. Крім цього, у законі пом'якшили відповідальність за порушення правил операцій касового апарату і спростили звітність для програмних РРО.

Зараз ми ризикові не переносимо, всіх переносимо, крім ризикових, тому я думаю, що це більш виважене рішення, це правильне рішення,

– наголосив Гетманцев.

Також нардеп стверджує, що більшість українців підтримують фіскалізацію.

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