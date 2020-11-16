Відтермінування касових апаратів: у Раді допрацювали закон – що змінилось
У Раді допрацювали закон про відтермінування введення касових апаратів для ФОП до 2022 року. Комітет вже підготував проєкт до повторного першого читання.
У законопроєкті відбулись суттєві зміни. Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє "РБК-Україна".
Читайте також Податки для ФОПів у 2021 зростуть: скільки платитимуть підприємці
Що змінилося
За словами Гетманцева, попередній варіант закону не отримав підтримки, тому що відтермінування введення РРО було прописане для усіх ФОП.
- Тепер відтермінування скасували для тих, хто займається так званими ризиковими видами діяльності. Зокрема, торгівлею в інтернеті, ювелірними виробами, секондхендом, автозапчастинами. Ці види діяльності фіскалізують з 1 січня, як визначено законом, інші – перенесуть з 1 січня 2022 року.
- Крім цього, у законі пом'якшили відповідальність за порушення правил операцій касового апарату і спростили звітність для програмних РРО.
Зараз ми ризикові не переносимо, всіх переносимо, крім ризикових, тому я думаю, що це більш виважене рішення, це правильне рішення,
– наголосив Гетманцев.
Також нардеп стверджує, що більшість українців підтримують фіскалізацію.
Закон про запровадження касових апаратів: що відомо
- У вересні 2019 року парламент прийняв закон про внесення змін до закону про застосування касових апаратів.
- Відповідно до нього, всі підприємства, що пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.
- З 1 серпня в Україні ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.
- До слова, Рада планує 17 листопада відтермінувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року.
- На початку листопада Рада не змогла відтермінувати введення РРО ФОП до 2022 року: документ за основу підтримали лише 212 нардепів, коли необхідно 226.
Поділитися новиною