Під час виступу у Раді Володимир Зеленський наголосив на важливості місцевих виборів 25 жовтня. А також нагадав про всенародне опитування, яке відбудеться у цей же день.

Глава держави підкреслив, що чекатиме відповіді на 5 запитань. Окрім цього, Зеленський озвучив питання самому собі, повідомляє 24 канал.

Важливо Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді: головне з промови президента

Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так,

– запевнив Зеленський.

Зазначимо, що напередодні президент сформував список із 5 запитань, відповіді на які хотів би почути від українців. Детальне про це – читайте за посиланням.

Хочу через 5 років сказати, що мені не соромно, – Зеленський

За його словами, вічно можна дивитися на три речі – як горить вогонь, як тече вода та як політики говорять про проблеми в Україні. Проте від розмов проблеми не зникнуть, тож потрібно працювати.

Президент підкреслив, що знає про всі пункти його передвиборчої програми, які наразі ще не виконані. Зеленський запевнив, що вони щодня вказують йому шлях та дають енергію, аби втілити мрію.

"Я хочу передати наступному президенту ось цю програму, де кожен пункт буде відзначений галочкою як виконаний. І щиро сказати вам, дорогі українці, що мені перед вами не соромно", – пояснив він.

Щорічне звернення президента Зеленського до Ради: онлайн-трансляція