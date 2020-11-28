Виглядає так, що тут без варіантів, – Железняк про локдаун в Україні
Глави фракцій 28 листопада обговорювали з Андрієм Єрмаком і Денисом Шмигалем можливість введення в Україні повного локдауну. Учасники наради навіть показували тематичні графіки.
Все залежатиме від кількості інфікованих коронавірусом. Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
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Є базовий сценарій, однак усе залежить від кількості хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати хай озвучують у Кабміні. Проте виглядає так, що тут без варіантів,
– наголосив Железняк.
Деталі наради
- Нарада відбулася під головуванням глави Офісу Президента Андрія Єрмака та прем'єра Дениса Шмигаля.
- Окрім карантину на новорічні свята, на нараді також обговорили Держбюджет-2021, конституційну кризу в Україні, закон про НАБУ тощо.
Що відомо про локдаун в Україні
- 28 листопада очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун точно не вводитимуть з понеділка, 30 листопада.
- Експерти розповідають, що локдаун під час новорічних свят в Україні – неминучий.
- Однією з ймовірних дат введення жорсткого карантину українські ЗМІ називають 25 грудня.
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