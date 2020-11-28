Глави фракцій 28 листопада обговорювали з Андрієм Єрмаком і Денисом Шмигалем можливість введення в Україні повного локдауну. Учасники наради навіть показували тематичні графіки.

Все залежатиме від кількості інфікованих коронавірусом. Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Є базовий сценарій, однак усе залежить від кількості хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати хай озвучують у Кабміні. Проте виглядає так, що тут без варіантів,

– наголосив Железняк.

Деталі наради

Нарада відбулася під головуванням глави Офісу Президента Андрія Єрмака та прем'єра Дениса Шмигаля.

Окрім карантину на новорічні свята, на нараді також обговорили Держбюджет-2021, конституційну кризу в Україні, закон про НАБУ тощо.

Що відомо про локдаун в Україні