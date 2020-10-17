Виготовляв та розповсюджував дитячу порнографію: Нацполіція затримала жителя Дніпропетровщини
Українські правоохоронці спільно з колегами з Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Естонії викрили 27-річного жителя Дніпропетровщини. Він виготовляв та розповсюджував дитяче порнографічне відео.
Чоловік продавав порноконтент в Україні, у Сполучені Штати Америки та у країни Європи. Вартість розповсюдженого відеофайлу становила 60 доларів. Про це повідомили на сайті Національної поліції.
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Підозрюваний зберігав на електронних носіях понад тисячу відеоматеріалів порнографічного характеру за участю дітей.
Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили наявність у фігуранта понад тисячу відеоматеріалів дитячої порнографії. Порноконтент зловмисник продавав покупцям з України, Європи та Сполучених Штатів Америки за 60 доларів США,
– ствердив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.
Що знайшли правоохоронці
Правоохоронці Києва провели обшуки за місцем проживання чоловіка. В результаті вони вилучили:
- мобільні телефони;
- ноутбуки;
- документацію;
- додаткові носії інформації;
- банківську картку, на яку клієнти перераховували гроші.
Жителя Дніпропетровщини затримали за розповсюдження порноконтенту / Фото Нацполіції
Усю техніку направили на експертизу. Слідчі дії тривають.
Затриманому оголосили підозру
Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею Кримінального кодексу України про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нацполіція затримала чоловіка за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії: відео